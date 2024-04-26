ضبط عامل متهم بإشعال النيران في عامل بالشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، عاملا مُتهما بسكب بنزين على عامل وإشعال النيران فيه، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته، إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهما بنطاق قسم شرطة بلبيس، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول المدعو «محمد. د » عامل بورشة، ومقيم بدائرة القسم، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى في أنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقله لمستشفى الحروق بمركز ههيا، للعلاج والمتابعة.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن المجني عليه يعمل في ورشة بمنطقة أرض علوان بدائرة القسم، وأنه يعاني من أمراض نفسية، وحال توجهه لمقر عمله حاملاً في يده عبوة بداخلها كمية من البنزين لاستخدامها في أغراض العمل، فوجئ بعدد من الشباب بينه وبين أحدهم خلاف سابق، يستوقفونه ونشبت وفي بادء الأمر مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام علي أثرها «عمار. أ. ع» 16 عاما، عامل، ومقيم بدائرة القسم بجذب المادة المشتعلة «البنزين» من يد المجني عليه، وقام بسكب كمية منها عليه وإشعال النيران به ما أدي لإصابته بحروق متنوعة.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، واثناء تلقيه العلاج؛ فارق الحياة متأثراً بالإصابات التي لحقت به حال تلقيه العلاج داخل المستشفى.

عقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات في الواقعة.

وفي سياق متصل، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، عامل، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه في القضية رقم 11024 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3960 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بالتعدي على جاره بكوب زجاجي على رأسه ما أدى إلى مقتله، إثر مشادة كلامية بسبب خلاف سابق بينهما بإحدى قرى مركز بلبيس.

تعود أحداث القضية لشهر يونيو من العام المنقضي 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول «سامح. م. ع» عامل، مقيم بإحدى قرى مركز بلبيس، مصابا بجروح بمنطقة الرأس، وتوفي أثناء تلقيه العلاج متأثرا بإصابته.

كشفت التحقيقات وتحريات المباحث، أن وراء إرتكاب الواقعة جار المجتي عليه ويدعى «محمد. أ. م» 23 عاما عامل، وذلك على أثر خلاف سابق بين المتهم والمجني عليه، وحال تقابلهما أمام مسكن المتهم حدثت فيما بينهما مشادة كلامية تطورت إلى قيام الأخير بالتعدي عليه بأداة «كوب زجاجي»، بأن كال له عدة ضربات استقرت برأسه من الخلف، ما أدى لإصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.