111 محضرا لمخابز بلدية برأس البر
نفذ مجلس و مدينة راس البر بمحافظة دمياط حملات مكبرة لمتابعة ضبط الاسعار وتم خلال الحملة المرور على مخابز العيش السياحي و الفينو وتم مراجعة الاوزان و الاسعار و التأكد من البيع بالاسعار الرسمية المقررة و المعلن من قبل وزارة التموين.
وأسفرت جهود الحملة المقامة عن تحرير 55 محضرًا لمخابز سياحية لإدارتها دون ترخيص، و33 محضرًا لعدم الالتزام بالأوزان والمواصفات، أو عدم الإعلان عن السعر وتم تحريز 22 طن دقيق، كما أسفرت الحملات الرقابية على الأفران البلدية عن تحرير 111 مخالفات لمخابز لعدم الالتزام بالمواصفات أو إنتاج خبز ناقص الوزن.