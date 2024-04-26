الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

111 محضرا لمخابز بلدية برأس البر

الحملة المقامة
الحملة المقامة

نفذ مجلس و مدينة راس البر بمحافظة دمياط حملات مكبرة لمتابعة ضبط الاسعار وتم خلال الحملة المرور على مخابز العيش السياحي و الفينو وتم مراجعة الاوزان و الاسعار و التأكد من البيع بالاسعار الرسمية المقررة و المعلن من قبل وزارة التموين.

وأسفرت جهود الحملة المقامة عن تحرير 55 محضرًا لمخابز سياحية لإدارتها دون ترخيص، و33 محضرًا لعدم الالتزام بالأوزان والمواصفات، أو عدم الإعلان عن السعر وتم تحريز 22 طن دقيق، كما أسفرت الحملات الرقابية على الأفران البلدية عن تحرير 111 مخالفات لمخابز لعدم الالتزام بالمواصفات أو إنتاج خبز ناقص الوزن. 

 

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الجريدة الورقية