جامعة المنيا تفوز بتمويل تأسيس وإنشاء شركتين ناشئتين

في إطار تحقيق أهداف مركز الإبتكار ونادي ريادة الأعمال بجامعة المنيا ، لمساعدة وتبني أفكار رواد الأعمال بالجامعة والمجتمع ، لتأسيس وإنشاء الشركات الناشئة قام المركز، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ومنظمة الفاو الدولية (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة) .

بالمشاركة في التقييم النهائي لمشاريع طرق الري الحديثة ، وإشراك المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ، في أنشطة مستدامة مدرة للربح وتطوير الأعمال الزراعية الحديثة لإطلاق شركات ناشئة ، وقد فاز طلاب من كلية الزراعة جامعة المنيا ، بالحصول على تمويل مادي وفني ، لإنشاء شركتين ناشئتين ، من أصل عدد (7) مشاريع مقدمة من محافظات ، المنيا ، وقنا ، وكفر الشيخ.

بالإضافة ، إلى تقديم تدريب لبناء القدرات ودعم إجراءات الترخيص ، وتأسيس الشركة وتمويل التشغيل ، وإهتم المشروع الأول وهو بعنوان شركة جرومي للنظم الري الحديثة ، ( تنقيط – رش – بوابات ) ، بتركيب نظم وشبكات ري حديثة ، يكون الهدف منها تقليل إستخدام أكبر قدر ممكن من مياه الري ، وفي نفس الوقت لا يأثر على كمية وجودة المحصول الناتج ، في حين هدف المشروع الثاني الى تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية ، وذلك تحت عنوان ، (خير الطبيعة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية) .

وذلك للتغلب على العديد من المشكلات مثل ، الإستخدام المفرط للأسمدة الكيميائية ، والتي تؤدي إلى تراكم الأملاح في التربة ، مما يؤدي إلى تقليل الإنتاج ، بالإضافة ، إلى حل مشكلة إلقاء المخلفات الزراعية والحيوانية ، وحرق المخلفات الزراعية ، والذي يسبب التلوث البيئي ، ووجه الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا ، كل الدعم أثناء التدريب الخاص بتلك المشروعات الريادية المشاركة ، إلى جانب تأكيد سيادته من خلال كلمته أثناء التدريب ، بأن ريادة الأعمال أصبحت مستقبل سوق العمل ، والذي فرضته التغيرات الإقتصادية السريعة وإختلاف طرق توفير فرص العمل للشباب.

وأشارت دكتورة إيمان زكي الشريف عميد كلية التربية النوعية ، والمدير التنفيذي لمركز الإبتكار ونادي ريادة الأعمال بالجامعة ، في كلمتها أثناء حضور سيادتها حفل التقييم والتكريم بالقاهرة ، مفوضا عن رئيس الجامعة ، بأن التوجه العالمي لإيجاد فرص عمل للشباب ، هو ريادة الأعمال والشركات الناشئة ، وأن الجامعة تسعى لتبني اكبر عدد من الأفكار الريادية ، من خلال إيجاد شراكات ناجحة في مجال ريادة الأعمال التخصصية ، كما تم تكريمها لمجهوداتها المثمرة ، طوال فترة التدريب.

وحضر الحفل الختامي كل من ، دكتور عصام أبو السباع نائب مدير مركز الإبتكار ، ونادي ريادة الأعمال بالجامعة ، دكتور محمود ضرار كلية الحاسبات والمعلومات ، و عضو مجلس إدارة مركز الإبتكار ، ونادي ريادة الأعمال بالجامعة ، كما تم تكريم كل من دكتور أسماء ممدوح كلية التربية النوعية ، ومدرب ريادة الأعمال بالمركز ، دكتور أسامة محمد سمير عضو مجلس إدارة مركز الإبتكار ونادي ريادة الأعمال بالجامعة ، ومدرب ريادة الأعمال بالمركز.