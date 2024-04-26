اليوم.. إنتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بالشرقية

بدأ مارثون إنتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بالشرقية، في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، ويتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد، بينها مقعد للنقيب الفرعي، ومقعد فوق السن، وآخر تحت السن.

وتتم الإنتخابات بمقر إتحاد المهن الطبية بالزقازيق بوسط مدينة الزقازيق، تحت إشراف قضائي كامل، لاختيار مرشحي أعضاء مجلس النقابة الفرعية والنقابة العامة، وتستمر عملية التصويت حتى الخامسة مساءً، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية حفاظاً على سير العملية الإنتخابية.

يتنافس على مقعد النقيب الفرعي بالشرقية مرشحين اثنين هما: الدكتور خالد عامر، والدكتور مجدي عبد المنعم، ويتنافس على مقعد فوق السن كل من الدكتور أحمد صيام، والدكتور أحمد جاد، ويتنافس على مقعد تحت السن الدكتور عبد الرحمن بدوي، والدكتور أحمد نصر، وتتم عملية الإقتراع بين أعضاء مجلس النقابة العامة لإختيار النقيب العام، وثلاثة أعضاء فوق السن، وثلاثة آخرين تحت السن، بالإضافة لاختيار عضو واحد تحت السن لقطاع شرق الدلتا.

يشار إلى أن الجمعية العمومية لأطباء أسنان الشرقية تضم نحو 5 آلاف طبيب، وتجري عملية التصويت من خلال 5 استمارات للاقتراع: الأولى لإختيار النقيب الفرعي، والثانية لإختيار أعضاء مجلس نقابة الشرقية الفرعية، والثالثة لاختيار النقيب العام، والرابعة لأعضاء مجلس النقابة العامة، والخامسة للنقابة العامة قطاع شرق الدلتا.

وفي سياق متصل،

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام العطلات الرسمية، قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى أبو كبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، وتقييم مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، تزامناً مع عطلة عيد تحرير سيناء.

تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، وقام بمناظرة سجلات التردد على القسم، وتقديم الخدمة للحالات وتسجيل الحالات المحولة للأقسام الداخلية والخروج تحسن، وتم التأكد من التسجيل الالكتروني للحالات المترددة على القسم بكفاءة، من تسجيل كافة البيانات وتوقيت الدخول، والتشخيص الطبي وخلافه، موجهاً مدير إدارة المستشفيات بالمديرية بالعمل على تفعيل ذلك في كافة المستشفيات، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي اللازمة لذلك، كما تأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن زيادة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات، والتأكد من توافر الأمصال واللقاحات بالمستشفى.

واطمأن الدكتور هشام مسعود على الحالة الصحية لوالد الدكتور محمد سليم مدير إدارة أبو كبير الصحية، والذي يتلقى الرعاية الصحية بالعناية المركزة بالمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية، أدت إلى اضطراب في درجة الوعي، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمريض، وعدم مغادرته المستشفى حتى تماثله للشفاء تماماً، كما تفقد قسم الأشعة وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية وخاصة وحدة الأشعة المقطعية بالمستشفى.

كما قام مسعود بالمرور على قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وتوفير أي احتياجات طبية لهم