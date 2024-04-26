تشهد انخفاضًا.. درجات الحرارة بعدد من المدن والمحافظات اليوم

بعدما كسرت حاجز الـ40.. تنخفض درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل، بقيم تتراوح من (4:3) درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بعدما شهدت البلاد موجة حارة خلال الأيام الماضية.

فيما نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بشان حالة الطقس اليوم موضحة أن اليوم تشهد بعض المناطق هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، فضلًا عن نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء والوادى الجديد.

درجات الحرارة اليوم 26-4-2024

درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الجمعة..

درجة الحرارة في القاهرة .. 17 و 29

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 16 و 23

درجة الحرارة في المنصورة .. 17 و 29

درجة الحرارة في الزقازيق .. 17 و 29

درجة الحرارة في طنطا .. 16 و 27

درجة الحرارة في دمياط .. 18 و 24

درجة الحرارة في بورسعيد .. 20 و 25

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 18 و 30

درجة الحرارة في السويس .. 18 و 28

درجة الحرارة في العريش .. 16 و 24

درجة الحرارة في رفح .. 17 و 23

درجة الحرارة في رأس سدر .. 22 و 33

درجة الحرارة في نخل .. 14 و 28

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 و 24

درجة الحرارة في الطور .. 21 و 32

درجة الحرارة في طابا .. 20 و 36

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 25 و 36

درجة الحرارة في العلمين .. 15 و 22

درجة الحرارة في مطروح .. 14 و 21

درجة الحرارة في السلوم .. 13 و 20

درجة الحرارة في سيوة .. 16 و 25

درجة الحرارة في الغردقة .. 22 و 34

درجة الحرارة في مرسى علم .. 25 و 35

درجة الحرارة في الفيوم .. 18 و 31

درجة الحرارة في بنى سويف .. 18 و 32

درجة الحرارة في المنيا .. 19 و 33

درجة الحرارة في أسيوط .. 20 و 32

درجة الحرارة في سوهاج .. 22 و 34

درجة الحرارة في قنا .. 24 و 38

درجة الحرارة في الأقصر .. 24 و 38

درجة الحرارة في أسوان .. 25 و 39

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 23 و 36

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 26 و 40

درجة الحرارة في شلاتين .. 25 و 32

درجة الحرارة في حلايب .. 24 و 28

درجة الحرارة في أبو رماد .. 24 و 28

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 25 و 30





