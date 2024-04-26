وزير الخاريجة الصيني يلتقي نظيره الأمريكي في ظل توتر العلاقات بين البلدين

التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، في العاصمة بكين، لبحث العديد من القضايا الهامة.

وقال تلفزيون الصين الرسمي: "التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بكين اليوم الجمعة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى بكين، أمس الخميس، لإجراء مفاوضات مع نظيره الصيني وانغ يي، ولم يتم الإعلان رسميًا بعد ما إذا كان الرئيس الصيني شي جين بينغ سيستقبل بلينكن أم لا، بحسب ما نقلته “سبوتنيك".

فيما تشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

ووجهت الصين في وقت سابق، تحذيرا إلى واشنطن، دعتها خلاله إلى توخي الحذر أثناء الإدلاء بتصريحات تتعلق بتايوان، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده مستعدة للتدخل عسكريا في تايون، في حال تعرضها "للغزو من جانب الصين".