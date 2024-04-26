(شاهد) هيفاء وهبي تستعرض جمالها بفستان فوق الركبة في أحدث جلسة تصوير

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت بها، مستعرضة أنوثتها بلوك مبهج وجريء.



هيفاء وهبي تستعرض جمالها بفستان جريء

وبدت هيفاء وهبي بفستان مجسم وقصير فوق الركبة، ذا أكمام طويلة، وتميز بقماش مطرز بالفصوص الذهبية والزرقاء؛ ليبرز رشاقتها ونحافة خصرها، ونسقت مع الفستان بوت طويل ذا كعب عالٍ بنفس اللون؛ ليعكس أناقتها وجمالها.

وحملت هيفاء حقيبة صغيرة الحجم باللون الأصفر، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية، فضمت خاتم ذهبي كبير الحجم، وأقراط طويلة مرصعة بالألماس تتدلى من أذنيها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هيفاء تصفيفة شعر بسيطة، فقسمت غرتها من الأمام على الجانبين، وتركت خصلاتها السوداء تتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

ووضعت هيفاء وهبي مكياجًا ناعمًا، مستوحى من الألوان الناعمة، فحددت ملامحها بالقليل من الكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي الفاتح، كما أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود وظلال العين النود المدمج مع الوردي الفاتح، بالإضافة للماسكرا؛ لتحصل على رموش طويلة وعينين واسعتين جذابتين، كما اختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح؛ لتتماشى مع لون بشرتها وفستانها.

على صعيد آخر، خضعت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير مستوحاة من الإطلالات القديمة، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك جذاب وأنيق.

وبدت هيفاء وهبي بفستان مستوحى من العصر الفيكتوري باللون البيج، محدد الخصر، وتميز بصيحة الأوف شولدر والكورسية، ومطرز بأزرار صغيرة في المنتصف، ومزين بقماش الدانتيل الأبيض، ليعطي لمسة راقية ومثيرة.

وانتعلت هيفاء وهبي حذاء ذا كعب عالٍ مُزين من شريط باللون الكموني الداكن، وتزينت بعقد رقيق باللون الأبيض وحلق دائري كبيرة الحجم، بالإضافة لإسورة ذهبية في اليد اليمنى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء تصفيفة شعر تتماشى مع استايلها، فتركته يتدلى على كتفيها بتصفيفة الكيرلي الناعم والمرتب.

ووضعت هيفاء مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية ومرتكزًا على رسمة العين، فإعتمدت الكحل الأسود والماسكرا، بالإضافة للرموش الصناعية؛ لتحصل علي عينين واسعتين، ورموش أكثر طولًا، كما إعتمدت ظلال العين بدرجات النود الناعمة، واختارت ملمع الشفاه النود المقارب للبرتقالي؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.