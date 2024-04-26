يسرا تسرق الأضواء في العرض الخاص لـ"شقو" بالسعودية| شاهد

شاركت الفنانة يسرا متابعيها ببعض اللقطات، أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها "شقو" بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وتألقت بلوك كلاسيك مميز.

يسرا

يسرا تستعرض أناقتها ببدلة كلاسيكية ومكياج جذاب

وبدت يسرا ببدلة كلاسيكية جذابة، باللون الأسود، فضمت بنطال بساقين فضفاضتين، وبليزر طويل ومزين على الأكتاف بتطريزات ملونة، أضافت ملمس أنيق وجذاب، ونسقت معها توب أسود، مما عكست جمالها وقوامها الممشوق.

وحملت يسرا كلاتش صغيرة الحجم مصنوعة من الخرز الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الذهبية، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها، مطرزة بالأحجار الخضراء، وخواتم في اليدين عكسوا جمالها.





ومن الناحية الجمالية، إعتمدت يسرا تصفيفة شعر مميزة تتماشى مع اللوك، تاركة خصلاتها البنية القصيرة تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الناعم، وثبتت غرتها على الجانبين؛ ليضيف ستايل جذاب.

ووضعت يسرا مكياجًا ناعمًا، فزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، وإعتمدت ظلال العين باللون الأسود المدمج مع النود، بالإضافة للكحل والرموش الصناعية؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون النود ؛ ليتماشى مع لون بشرتها.



يسرا تسير على خطى مارلين مونرو بفستان من الخمسينات

وظهرت الفنانة يسرا من قبل بلوك شبهها البعض بإطلالة مارلين مونرو، مرتديه فستان أسود مُجسم بقصة الميرميد الذي يبرز جمال الجسم ويعكس أنوثتها، فتميز بياقة كبيرة وعريضة من الخلف مزينة بكشاكش من نفس قماشة ونسقت معه قفازات طويلة متعددة الطيات من الشيفون الأسود؛ مما عكس أناقتها وجمالها.

وبلغ سعر الفستان 5500 درهم، أي ما يقرب من 50 ألف جنيه مصري، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الذهبية الراقية، فضمت أقراط طويلة مستوحاه من جلد الثعبان باللون الذهبي والبرتقالي، وعقد قصير ملتف حول العنق؛ ليضيف لمسه جذابة وراقية للفستان.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت الفنانة يسرا تصفيفة شعر مميزة، فإعتمدت صيحة الشعر المبلل، وتركته يتدلى من الخلف بشكل ناعم وجذاب.

ووضعت يسرا مكياجًا ساحرًا، فإعتمدت الرموش الصناعية الكثيفة، وأضافت لمسة من الجليتر اللامع كظلال للعين، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر المائل للبرتقالي.