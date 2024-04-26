الكوسا بالطماطم.. اصنعي وجبة صحية تحميك من أمراض القلب

الكوسا من الخضروات الصحية والغنية بالفيتامينات والمعادن الهامة لجسمك، وإذا كنت تتبعين نظام غذائي لخسارة الوزن فعليك إضافتها لإحدى الوجبات، لتعويض الفيتامينات التي تفقد أثناء الدايت، وللحصول على جسم صحي وقوي، لذا نقدم لك طريقة عمل الكوسا بالطماطم الصحية.





فوائد تناول الكوسا

منخفضة في السعرات الحرارية

تعتبر الكوسة خيارًا ممتازًا لمن يرغبون في إنقاص وزن الجسم، لأنها من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية. كما يساعد محتواها المائي العالي على الحفاظ على رطوبة الجسم والشعور بالشبع.





تحتوي علي نسبة عالية من الألياف

تعد الكوسة مصدرًا كبيرًا للألياف الغذائية، مما يعزز انتظام الأمعاء وحركاتها وبالتالي يساعد على منع الإمساك. تساعد الألياف أيضًا على تنظيم مستويات السكر في الدم ويمكن أن تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



خصائص مضادة للأكسدة

تحتوي الكوسة على مضادات الأكسدة، بما يشمل فيتامين C والبيتا كاروتين، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة. ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

مفيدة لصحة القلب

يفيد البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجود في الكوسة صحة القلب، إذ يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم، بينما يدعم المغنيسيوم إيقاع القلب الطبيعي ووظيفة العضلات.





مهمة لصحة العين

لأن الكوسة غنية بفيتامين A واللوتين، وهما ضروريان للحفاظ على صحة العين. يمكن أن تقلل هذه المركبات من خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي.





طريقة عمل الكوسا بالطماطم

المقادير

- للتتبيلة :

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة

الثوم : فصّان (مفروم خشن)

ملح : رشّة

الشطة : رشّة

فلفل أسود : رشّة

- الكوسا : 4 حبات (مقطعة شرائح)

- طماطم : 3 حبات (مقشرة ومقطعة جوانح)

- البصل : 2 حبة (مقطع جوانح)

- اللحم : نصف كيلو (مسلوق)

- مرق خضار : نصف كوب

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي شرائح الكوسا، والطماطم، والبصل، وقلبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها.

في وعاء صغير جانبي، اخلطي مكونات التتبيلة مع بعضها جيداً حتى تتجانس.

تبّلي خليط الخضار بمزيج التتبيلة.

حضّري صينية فرن، ورصّي بها طبقة من خليط الخضار المتبل، ثم وزعي اللحم المسلوق فوقها، ثم رصّي باقي كمية الخضار.





أضيفي المرق، ثم غطّي الصينية وضعيها على النار لحوالي 10 دقائق، ثم أدخليها إلى فرن محمّى مسبقاً لحوالي 5 دقائق حتى يتحمر الوجه، وقدميها ساخنة.