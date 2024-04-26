أيتن عامر تتألق بصيحة الميتاليك الجذاب في أحدث إطلالة (صور)

شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها، ببعض اللقطات الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، لتستعرض جمالها بفستان جريء ومكياج ترابي.





أيتن عامر تستعرض أنوثتها بفستان مجسم

وتألقت أيتن عامر بإطلالة مميزة، مرتدية فستاناً جريئًا باللون الأخضر الميتاليك (اللامع)، بصيحة الكتف الواحد، وتميز بطيات ناحية الخصر؛ ليبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.

وحملت حقيبة صغيرة الحجم باللون الجولد اللامع، وانتعلت حذاء مكشوفا باللون الذهبي أيضا ليتناسب مع الإطلالة، كما تزينت بمجوهرات أنيقة، فضمت أقراط دائرية تتدلى من أذنيها، وخاتم في كل يد.





ومن الناحية الجمالية، إعتمدت أيتن عامر تصفيفة شعر بسيطة تتماشى مع اللوك، فتركت خصلاتها البنية تتدلى علي ظهرها وأحد كتفيها بشكل مرتب وناعم كالحرير.





ووضعت أيتن مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما إعتمدت ظلال العين بدرجات البني بالإضافة للماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين، واختارت أحمر شفاه باللون البرتقالي الفاتح؛ ليتماشى مع لون الحقيبة والفستان.





أيتن عامر تهوس جمهورها بإطلالة "صغير على الحب"

وفي سياق آخر، ظهرت الفنانة أيتن عامرسابقًا بلوك مستوحى من السبعينات، لترتدي فستان يشبه إطلالة السندريلا الراحلة سعاد حسني في فيلمها الشهير "صغير على الحب"، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وبدت أيتن بفستان جلد منفوش بصيحة الأوف شولدر باللون الأسود ومطبوع عليه دوائر باللون الفضي والأسود، وأضافت لمستها المميزة بإرتداء قفازات طويلة باللون الأسود، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود.

وتزينت أيتن بعقد مصنوع من اللؤلؤ الأبيض؛ ليواكب الستايل ويعكس جمالها، بالإضافة إلى أقراط رقيقة تتدلى من أذنيها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت أيتن عامر تصفيفة شعر راقية، فتركت خصلاتها تتدلى على الجانبين بصيحة الويفي اللامعة، وثبتت قصتها خلف أحدى الأذن، لتتشابه مع استايل السبعينات.

ووضعت الفنانة أيتن عامر مكياجًا جريئًا، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، وأبرزت جمال عينيها برسم الآيلاينر الأسود وظلال العين بدرجات البني مع النود؛ لتحصل على عينين واسعتين، بالإضافة للماسكرا والكحل، واختارت أحمر شفاه باللون النبيتي الداكن؛ ليعطي لمسه مثيرة وجذابة.