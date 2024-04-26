بالمر وهالاند.. منافسة شرسة على صدارة هدافي البريميرليج
تشهد الأمتار الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي صراعا قويا على صدارة هدافي المسابقة.
ويتصدر كول بالمر لاعب تشيلسي بالمناصفة مع ارلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صدارة الهدافين برصيد 20 هدفا لكل منهما ويأتي خلفها أولي واتكينز لاعب أستون فيلا بفارق هدف واحد.
ويحتل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول المركز الخامس ن حيث هدافي الدوري الانجليزي برصيد17 هدفا.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية فودين
1- كول بالمر (تشيلسي) - 20 هدفًا.
2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 20 هدفًا.
3- أولي واتكينز (أستون فيلا) - 19 هدفًا.
4- دومينيك سولانكي (بورنموث) - 18 هدفًا.
5- محمد صلاح (ليفربول) - 17 هدفًا.
6- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 17 هدفًا.
7- فيل فودين (مانشستر سيتي) - 16 هدفًا.
8- سون هيونج مين (توتنهام) - 15 هدفًا.
9- جارود بوين (وست هام) - 15 هدفًا.
10- بوكايو ساكا (آرسنال) - 14 هدفًا.