محافظ الجيزة يزور مطرانية شمال الجيزة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد

قام محافظ الجيزة صباح اليوم الأحد بزيارة مطرانية شمال الجيزة بشارع بحر الغزال بالعجوزة وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد حيث كان فى إستقباله نيافة الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة.

قدم محافظ الجيزة التهاني للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، مشيراً إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم.

وقال محافظ الجيزة خلال كلمته أن المصريين يضربون أروع الأمثلة فى مشهد يتكرر كل عام خلال احتفالهم بالأعياد مسلم ومسيحى، لا فرق بينهم ويجمعهم هدف واحد وهو أن تتخطى بلدنا الصعاب والتحديات، داعيا الجميع مسلمين ومسحيين بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله، وأن تدوم المحبة والاخوة بيننا.

وخلال كلمته أعرب محافظ الجيزة عن كامل سعادته لحفاوة الإستقبال مؤكدا على تفاؤله بمستقبل يليق بحجم التضحية و التعاون والإندماج الذى يظهره أبناء الشعب المصرى عند كل تحدى وحرص كل فرد على تقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية.

من جانبه رحب نيافة الأنبا يوحنا بمحافظ الجيزة والوفد المرافق له مشيرا إلى حجم الإنجازات التى حققتها الدولة فى سبيل توفير الأمن والأمان وجعل مصر منارة ينعم كل من فيها بالمحبة والسلام وسبل العيش الكريم.

رافق المحافظ اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والسادة إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري للمحافظة والقيادات الأمنية وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورئيس حى العجوزة ومديرى مديريات التربية والتعليم والطب البيطري والصحه ورئيس منطقة الجيزة الأزهرية وئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.