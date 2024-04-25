الولايات المتحدة تطالب بخفض صادرات الرقائق الصينية

تضغط الولايات المتحدة على حلفائها في أوروبا وآسيا لتشديد القيود على صادرات التكنولوجيا والأدوات المرتبطة بالرقائق إلى الصين وسط مخاوف متزايدة بشأن تطوير شركة هواوي لأشباه الموصلات المتقدمة.

تريد واشنطن من اليابان وكوريا الجنوبية وهولندا أن تستخدم ضوابط التصدير الحالية بشكل أكثر قوة، بما في ذلك منع المهندسين من بلدانهم من خدمة أدوات صناعة الرقائق في مصانع أشباه الموصلات المتقدمة في الصين، وفقًا لخمسة أشخاص مطلعين على المحادثات.



وفرضت إدارة بايدن ضوابط شاملة على الصادرات في عام 2022، والتي تضمنت حظرًا على "الأشخاص الأمريكيين" - المواطنين والشركات الأمريكية - من تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر لبعض مصانع الرقائق المتقدمة في الصين. لكن القيود التي تمنع المجموعات الصينية من توظيف مهندسين من الحلفاء أقل بكثير.

وقال كيفن وولف، خبير مراقبة الصادرات: "لجعل الضوابط أكثر فعالية ضد الصين وتحقيق تكافؤ الفرص للصناعة الأمريكية، يحتاج الحلفاء إلى منع شركاتهم من تقديم الخدمات التي تدعم إنتاج الدوائر المتكاملة المتقدمة في الصين". في مكتب المحاماة "أكين غامب".

وأصبحت الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد بشأن السرعة التي تطور بها المجموعات الصينية رقائق متقدمة على الرغم من الضوابط الأمريكية الأكثر صرامة.

عندما زارت وزيرة التجارة جينا ريموندو الصين العام الماضي، أصدرت شركة هواوي هاتف Mate 60 Pro، وهو هاتف يتضمن شريحة متقدمة فاجأت خبراء مراقبة الصادرات في الحكومة الأمريكية.

وتريد واشنطن أيضًا من الحلفاء أن يجعلوا من الصعب على الصين التحايل على القيود الأمريكية. وعلى وجه الخصوص، يريدون منهم أن يجعلوا الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركات من دول ثالثة لتزويد الصين بعناصر تشمل التكنولوجيا المنتجة في اليابان أو كوريا الجنوبية أو هولندا.

وتستخدم الولايات المتحدة أداة موسعة تسمى "قاعدة المنتجات الأجنبية المباشرة" لاستهداف شركة هواوي. وهو يمكّن وزارة التجارة من منع الشركات غير الأمريكية من تزويد الشركة بالعناصر التي تحتوي على التكنولوجيا الأمريكية حتى لو كانت مصنوعة خارج الولايات المتحدة. لكن الحلفاء لم ينفذوا تدابير من شأنها أن يكون لها تأثير مماثل.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على الوضع إن الولايات المتحدة لم تطلب من الحلفاء إنشاء آليات جديدة على غرار FDPR ولكنها أرادت منهم فقط استخدام أنظمة مراقبة الصادرات الحالية لمعالجة هذه القضية.

ورفض البيت الأبيض ووزارة التجارة التعليق. كما رفضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية والحكومة الهولندية التعليق.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة في كوريا الجنوبية إنها "ليست على علم" بأي طلب أمريكي لتشديد ضوابط التصدير.

ولا يزال من غير الواضح كيف سيكون رد فعل الحلفاء. وشددوا الضوابط على صادرات التكنولوجيا المتعلقة بالرقائق بعد الضوابط الأمريكية لعام 2022. وتشعر بعض الشركات الآسيوية بالإحباط من استمرار الولايات المتحدة في السماح لبعض شركاتها، مثل كوالكوم، بتزويد هواوي بالرقائق في نفس الوقت الذي تمارس فيه واشنطن الضغط على حلفائها.

كما جادل بعض المسؤولين في الدول الحليفة بأن وجود مهندسين في المجموعات الصينية ضروري لمساعدتهم على مراقبة النشاط المحلي، وفقًا لأحد الأشخاص المشاركين في المناقشات.

وفرضت اليابان العام الماضي قيودا على 23 نوعا من أدوات صناعة الرقائق. وفي ذلك الوقت، قال المسؤولون اليابانيون إن القيود تجاوزت تلك التي فرضتها الولايات المتحدة لأن المصدرين سيحتاجون إلى تراخيص لجميع المناطق، مما يمنح وزارة التجارة رقابة بعيدة المدى. لكن بعض المسؤولين قالوا إن هناك نقصا في الشفافية بشأن مدى صرامة اليابان في الواقع عندما يحدث ذلك لي لتنفيذ ضوابط التصدير.

وقطعت العديد من الشركات اليابانية علاقاتها بشكل كبير مع شركة هواوي، لكن المجموعة الصينية لا تزال عضوا في مجموعة كيدانرين، وهي مجموعة الضغط التجارية الأكثر نفوذا في البلاد.

وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس لصحيفة فايننشال تايمز إن الكتلة ستكون مترددة في تقييد عمل المواطنين الأوروبيين في الصين. "هذا الموضوع المتعلق بالموهبة هو سؤال أكثر جوهرية يتعلق بالحرية الشخصية. قال دومبروفسكيس: “هذا هو المجال الذي نحتاج إلى التعامل معه بحذر شديد”.