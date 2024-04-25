إبراهيم صلاح: الزمالك قادر على تحقيق الفوز والتأهل للنهائي من كوماسي

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن هناك ثقة في لاعبي الفريق الأبيض لتحقيق الفوز على دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "الظروف في أفريقيا صعبة ولكن لاعبي الزمالك قادرين على تخطي كافة العقبات من أجل التأهل لنهائي الكونفدرالية وإسعاد الجماهير البيضاء".

وأضاف: "مباراة دريمز صعبة وليست سهلة ولكننا قادرين على تحقيق الفوز ولاعبي الزمالك سيقدموا مباراة أفضل من الذهاب".