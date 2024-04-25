رامي جمال يتصدر يوتيوب بأغاني ألبومه الجديد "خليني أشوفك"

استطاع الفنان رامي جمال تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب، بعدد من أغاني ألبومه الجديد “خليني أشوفك”، خلال ساعات من طرحها.

تفاصيل صدارة أغاني رامي جمال من ألبوم خليني أشوفك

بدايةً من أغنية “بيكلموني” التي احتلت المركز السابع في قائمة الأكثر مشاهدة، وحققت أكثر من 290 ألف مشاهدة، من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتقول كلماتها “بيطمنونى الناس عليه بيكلمونى أخباره لسه بيوصلونى من قلبى ببعتله السلام وبيسألونى أيامه لسه بيوحشونى بالغالى لما يحلفونى انا ببقى متطمن أوام بيصبرونى كام صوره لينا يعوضونى عن طول غيابه عن عيونى مبقتش متحمل حرام وف بالى كلام جوايا بشيله ونفسى أحكيله ونرجع زى زمان انا عيشت أدعيله ولسه باقيله بجد ف قلبى مكان معرفش ظروفه ولما ها أشوفه اللهفه عليا تبان شاهده الأيام وسنين إخلاصى دى على أحساسى وعمره عليا ما هان مانسيتش دقيقه ب أى طريقه ونفسى أرجعله عشان حنيت ف غيابه وقلبى اهو سابه محسش أى أمان بيأكدولى عنى أن سألهم هايقولولى طول بعده انا عايش ب طولى والأسم اهو عايش والسلام وبيوعدونى وانا نفسى بس يريحونى وفى مره صوته يسمعونى و أهم حاجه يكون تمام”

أغنية “انت مين”

وجاءت أغنية “انت مين” في المرتبة الثامنة، وحققت أكثر من 130 ألف مشاهدة على يوتيوب، من كلمات أحمد المالكي، ألحان المحمدي، وتقول كلماتها “انت مين..بقيت أنا بشوفك غريب.. حد مش واضح مُريب خليت مشاعري يقلوا بالتدريج..و يوم عن يوم إيديا تسيب لا بقيت بترضيني.. ولا اللي أنا فيه يبقيني و عيشتي معاك بتأذيني و قلبي حزين و بقيت واحد تاني.. بيبقي سعيد في أحزاني و كل الدنيا شايفاني كبرت سنين انت مين .. اهو الوش التاني بان و إتفاجئت ان الحنان تمثيل ..و سقفه كبيره للفنان.. كدبت عليا صح زمان انت مين .. أنا هقولك بإختصار .. أناني جه علي حقي جار و بخيل .. بتاخد فرح تدي مرار .. هسيبك أيوه خدت قرار”

أغنية سوء تفاهم

وأغنية سوء تفاهم جاءت في المرتبة التاسعة، بأكثر من 78 ألف مشاهدة، من كلمات هاني أبو النجا، ألحان غريب، وتقول كلماتها "كان مابينا سوء تفاهم خادله اكتر من يومين كان محدش فينا فاهم هو مين غلطان في مين كله شاف التاني ظالم و احنا الاتنين مظلومين من يوميها الوقت واقف كل ليله مفيش جديد انشغلت عليها عارف حالها لما بكون بعيد تحت بيتها روحت واقف بس أشوفها من بعيد نور اوضيتها لاقيته والع زي ما توقعت صاحيه صمت سايد و اللي طالع صوت أغاني حزينه هاديه خت وقت كتير متابع باهتمام و فضلت سامع اللي عاوزه تقوله ليا ابتدا يوجعني قلبي ابتدت تصعب عليا قد ايه غلط نفسي جبت كل اللوم عليا …كل ده أنا عامله فيها شكلي فعلا جيت عليها جاتني امتي القسوه ديه افتكرت و دار في بالي الف حاجه حلوه ليها شئ بديهي ولا ارادي اتصلت بسرعه بيها كلمه واحده قالتها راضي رحت ضاحك و مراضيها ارتحت لما سمعت صوتها راحه كنت مش لاقيها و في غيابها و بعدي عنها حاجه واحده طلعنا بيها غلطه و اتعلمنا منها خدنا أصعب درس فيها