عاجل.. الحوثيون يكشفون تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية ومنطقة أم الرشراش بالصواريخ

كشف العميد يحي سريع قاسم المحدث باسم أنصار الله "الحوثيين" تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية ( MSC DARWIN )، في خليج عدن، وكذلك تنفيذ عملية عسكرية استهدفت أهدافا للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة اليوم الخميس 25-4-2024م .

وقال العميد يحي سريع قاسم في بيان عبر حسابه: انتصاراً لمظلومية الشعبِ الفلسطيني ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، استهدفت القوات البحرية في القوات اليمنية بعون الله تعالى سفينة إسرائيلية ( MSC DARWIN ) في خليج عدن، وذلكَ بعدد من الصواريخ البحرية المناسبةِ وعدد منَ الطائرات المسيرة، وقد حققتِ العملية أهدافَها بنجاح بفضل الله.

وأضاف: وأطلقتِ القوة الصاروخية بعون الله تعالى عدداً منَ الصواريخ الباليستية والمجنحة على عدد من الأهداف التابعة للعدوِ الإسرائيلي في مِنطقة أُمِّ الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

وأكد متحدث أنصار الله: أن القوات اليمنية تؤكد استمرارها في نصرة الشعب الفلسطيني من خلال منع الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطينَ المحتلة في البحرين الأحمر والعربي وفي المحيطِ الهنديِّ وكذلكَ في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.