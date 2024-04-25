بشرى حجيج: نجاحات الأهلي تتحدث عن نفسها

عبرت بشرى حجيج، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، عن سعادتها باستضافة النادي بطولة إفريقيا للسيدات، التي تنطلق ‏منافساتها غدًا الجمعة، وتستمر حتى 4 مايو القادم.‏

وحرصت خلال الاجتماع الفني للبطولة على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على الجهود ‏الكبيرة التي بذلتها كافة اللجان خلال الفترة الماضية لتوفير الأجواء المناسبة للجميع.‏

وأوضحت: النادي الأهلي رفع راية التحدي وهو على قدرها، بعد القيام بمهمة تنظيم بطولتين قاريتين للرجال والسيدات في فترة ‏زمنية قصيرة، والقيام بمجهود جبار لخروجهما بصورة مشرفة للغاية.

وأضافت: بطولة الرجال التي أسدل عليها الستار مساء الثلاثاء الماضي حققت نجاحات باهرة على كافة المستويات، ‏ونجاحات الأهلي تتحدث عن نفسها، وهو ما يجعل لدينا ثقة كبيرة في خروج بطولة السيدات بنفس الدرجة من النجاح.