غرق طفل اثناء لهوه فى حمام سباحة بالفيوم

توفى طفل بالفيوم متأثرا باصاباته نتيجه التعرض للغرقً في حمام سباحة داخل أحد الأندية بمركز اطسا بسبب عدم وجود مشرفين لحمام السباحة بالنادي، وتم نقل الطفل الي المستشفي، لتلقي العلاج اللازم، لكنه توفي في المستشفي بعد اربعه ايام من دخوله .تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة اطسا ، بورود إشارة من شرطة النجدة بغرق طفل داخل حمام سباحة احدي النوادي بمركز اطسا ، وتم نقل الطفل محمد قرني ربيع 11 سنه الي مستشفي الفيوم العام لسوء حالته .

وبتوقيع أطباء مستشفى الفيوم العام الكشف الطبي على الطفل , تبين إصابة الطفل ب اسفكسيا الغرق ، وحالته حرجه وتم إخطار الجهات الأمنية بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقد توفى الطفل متاثرا باصابته بعد اربعة ايام من دخوله المستشفى .

تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت االنيابة والتي امرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على الجثة وصرحت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه في مقابر اسرته بمركز اطسا بالفيوم وتولت التحقيق.