Threads لديه 150 مليون مستخدم شهريا

يضم تطبيق Meta's Threads الآن أكثر من 150 مليون مستخدم شهريًا، بزيادة قدرها حوالي 20 مليون مستخدم جديد منذ فبراير.

شارك مارك زوكربيرج أحدث أرقام المستخدمين خلال مكالمة أرباح الربع الأول لشركة Meta، قائلًا إن التطبيق "لا يزال على المسار الذي أتمنى رؤيته".

يشير التحديث إلى أن Threads مستمرة في النمو بشكل مطرد، وإن كان بمعدل أبطأ من نموها الهائل الأولي.

حقق التطبيق أكثر من 100 مليون عملية تنزيل في الأسبوع الأول من إطلاقه، لكنه شهد لاحقًا انخفاضًا في المشاركة. ولكن على مدى الأشهر الستة الماضية، شهدت Threads نموًا أكثر اتساقًا وتكهن زوكربيرج بأن الخدمة يمكن أن تكون في نهاية المطاف تطبيق Meta التالي الذي يضم مليار مستخدم.

ومن الجدير بالذكر أن Threads يبدو أنها تتفوق على X (المعروف سابقًا باسم Twitter) في بعض المقاييس.

أشارت تقديرات شركة التحليلات Apptopia إلى أن Threads لديها عدد أكبر من المستخدمين يوميًا في الولايات المتحدة مقارنة بـ X، حسبما أفاد موقع Business Insider في وقت سابق من هذا الأسبوع. (استحوذت X على 550 مليون مستخدم يوميًا على مستوى العالم.) كما حققت Threads أيضًا فوزًا كبيرًا آخر مؤخرًا عندما انضمت تايلور سويفت إلى المنصة للترويج لألبومها الأخير.

تعد Threads، في الوقت الحالي، فريدة من نوعها بين تطبيقات Meta من حيث أنها لا تحتوي على إعلانات، لذا لا تجني الشركة أموالًا من التطبيق مباشرة. من المحتمل أن يتغير ذلك في مرحلة ما بشرط أن تستمر Threads في توسيع نطاق وصولها. قال زوكربيرج سابقًا إن الشركة "ستركز على تحقيق الدخل" فقط بعد أن ينمو التطبيق بشكل كافٍ.