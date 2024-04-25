"حق إليسا".. هاشتاج يجتاح ااسوشال ميديا بعد سرقة قناتها على يوتيوب

تصدر هاشتاج “حق إليسا” محركات البحث في عدد من الدول العربية خلال الساعات الماضية، وذلك بعد سرقة - على حد قولها- قناة الفنانة إليسا الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كانت قد ناشدت افنانة إليسا القضاء اللبناني لاستعادة القناة الختصة بها بما عليها من مواد غنائية وفيديوهات منذ سنوات، وسرقتها دون وجه حق، قائلة" حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى ، حضرة مدعي عام التمييز ، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكن تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقو بهيدا البلد لما قناتي على يوتيوب مستولي عليها شركة من دون أي سند ، طالع قرار بحقها بتسليمي ياها من القضاء المدني و ما ردت و اليوم و من بعد تحقيقات لأسابيع أخذ قرار محامي عام بتسليمي قناتي و تطبيق القانون و أوقف صاحب الشركة لي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام ، و بسحر ساحر بتتصل غادة عون بالمحقق و بتلزمه يترك صاحب الشركة و يقفل المحضر حتى من دون ما تتطلع على ملفي! هيدي بأي بلد بتصير…. و للحديث تتمة".

وكان آخر ماتم نشره على قناة إليسا الرسمية هو كليب بتمايل ع ال beat، والذي حقق ملايين المشاهدات عبر يوتيوب،

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أيمن نبيل، وتقول كلماتها"وسط الناس وحيده مفيش ولا حاجه جديده عشان انت بعيد عني ف مش فارقالي ولا حاجه وسط الناس سهرانه لكن خايفه و زهقانه عشان انت بعيد عني و مشتاقه و محتاجه و طول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش مبيناموش عيوني بعدك يا حبيبي مبيناموش طول الليل بضحك ف وش الناس و قلبي بيتعصر مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر و بيشوفوني يحسبوني اني برقص عالأغاني وانا ف مكان تاني معاك يا حبيبي انا ف مكان تاني انا بتمايل على الـ beat يا حبيبي و بفكر فيك انا بتمايل على الـ beat مشغوله يا شاغلني عليك انا بتمايل على الـ beat انا قلبي مستنيك وسط الناس موجوده لكن تايهه و مخضوضه ماليش غيرك و من غيرك ما تلزمنيش ولا حاجة وسط الناس ملهيه لكن لسه انا هي حبيبتك اللي بتحبك و ماتغيرش ولا حاجه وطول الليل بضحك ف وش الناس و قلبي بيتعصر مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر و بيشوفوني يحسبوني اني برقص عالأغاني وانا ف مكان تاني معاك يا حبيبي انا ف مكان تاني انا بتمايل على الـ beat يا حبيبي و بفكر فيك".