TikTok Lite يلغي ميزة المكافأة للمشاهدة

لقد تغلب الاتحاد الأوروبي فعليا على ميزة تيك توك TikTok التي وصفها المفوض الرقمي الأوروبي بأنها سامة وتسبب الإدمان مثل السجائر.

قال المالك ByteDance يوم الأربعاء أنه سيتم تعليق ميزة المكافأة للمشاهدة في TikTok Lite.

لقد كان يومًا قاسيًا بالنسبة لـ TikTok حيث وقع الرئيس بايدن على مشروع قانون (يوم الأربعاء أيضًا) يجبر ByteDance على بيع عمليات المنصة في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر.

يتيح TikTok Lite، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر في فرنسا وإسبانيا، للمستخدمين كسب مكافآت من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو والإعجاب بها. ويمكنهم بعد ذلك استبدال نقاطهم بامتيازات حقيقية مثل قسائم أمازون أو مزايا داخل التطبيق مثل عملة TikTok الافتراضية، والتي تُستخدم لتقديم إكراميات لمنشئي المحتوى. وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن ميزة "المهمة والمكافأة" يمكن أن تحفز "السلوك الإدماني" لدى الأطفال.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون على موقع إكس (تويتر) يوم الأربعاء: "إن أطفالنا ليسوا فئران تجارب في وسائل التواصل الاجتماعي". "أحيط علمًا بقرار TikTok بتعليق برنامج المكافآت #TikTokLite في الاتحاد الأوروبي."

ومع ذلك، أضاف لقطة فراق لتذكير ByteDance بأنها لم تخرج من الأزمة: "تستمر القضايا المرفوعة ضد TikTok بشأن خطر إدمان المنصة".

أطلق بريتون طلقة تحذيرية على ByteDance في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلاً إن الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقًا رسميًا في TikTok لانتهاكها قانون الخدمات الرقمية (DSA). يمنح التشريع التاريخي، الذي تم اعتماده في عام 2022، الجهات التنظيمية الأوروبية القدرة على فرض تغييرات كبيرة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي لحماية المستهلكين.

يمكن للشركات التي تنتهك القواعد أن تتعرض لغرامات تصل إلى ستة بالمائة من إيراداتها العالمية، وهو ما يكفي لإجبار الشركات الأكثر ثراءً على الامتثال. يمثل تعليق يوم الأربعاء أول مثال ملموس على استخدام الاتحاد الأوروبي لسلطات إنفاذ قانون الخدمات الرقمية لفرض تغييرات كبيرة على منصة اجتماعية.

كان التحقيق الرسمي الذي أجراه الاتحاد الأوروبي في TikTok Lite هو الثاني الذي يستهدف المنصة هذا العام. وكانت قضية سابقة، بدأت في فبراير، قد فتحت إجراءات ضد تيك توك وميتا بسبب تعاملهما مع خصوصية وسلامة القاصرين. وتشير صحيفة الغارديان إلى أن كلتا الحالتين لا تزالان نشطتين.

ونشر حساب Policy Europe X الخاص بالمنصة يوم الأربعاء: "تسعى TikTok دائمًا إلى المشاركة بشكل بناء مع مفوضية الاتحاد الأوروبي والجهات التنظيمية الأخرى". "لذلك فإننا نعلق طوعًا وظائف المكافآت في TikTok Lite بينما نتعامل مع المخاوف التي أثارتها."