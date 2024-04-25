PUBG في رحلة مليئة بالحنين إلى خريطتها الأولى بمايو

PUBG: Battlegrounds قديمة إلى حد ما بما يكفي لإثارة الحنين إلى الماضي.

سوف تستعير لعبة Battle Royale الرائدة، والتي دخلت Steam Early Access في عام 2017، صفحة من كتاب قواعد اللعبة في Fortnite وتكريم خريطتها الأولى.

ستعيد لعبة Erangel Classic إنشاء ساحة المعركة القديمة منذ بداية اللعبة لمدة أسبوعين محدودين في شهري مايو ويونيو.

يقول المطور والناشر Krafton إن خريطة Erangel Classic ستعيد إنتاج المفاهيم والرسومات والأجواء وواجهة المستخدم الأصلية.

ومع ذلك، فإنها ستمزج هذه الميزات مع "التعديلات الحديثة" لتقديم "تجارب اللعب الممتعة التي اعتاد عليها اللاعبون".

بمعنى آخر، كما هو الحال مع الألعاب الكلاسيكية الأخرى المُعاد تصميمها، فإن الهدف هو الشعور بأنك قريب من النسخة الأصلية قدر الإمكان دون التخلص من كل التحسينات الدقيقة في جودة الحياة نتيجة لتطور اللعبة.

إذا كانت فكرة الخريطة المجددة تبدو مألوفة، فقد أعادت Fortnite خريطة الجزيرة الأصلية لعام 2018 في أواخر العام الماضي، محطمة أرقامها القياسية في عدد اللاعبين. (بلغت ذروتها عند 44.7 مليون لاعب، وهو ما يمثل أكبر يوم لها على الإطلاق.) من السهل معرفة سبب رغبة كرافتون في الحصول على قطعة من هذا الإجراء.

تتضمن الإيماءات المحددة للخريطة الأصلية طقسًا ضبابيًا وممطرًا لإضافة جو من عدم القدرة على التنبؤ. بالإضافة إلى ذلك، ستجد أسلحة مقاعد البدلاء في جزيرة البداية (استعد للبحث عن الأسلحة المفضلة لديك)، وستكون جميع الأسلحة ذات ارتداد أقل لتتناسب مع الأسلحة الأصلية. ستحتوي أيضًا على Tommy Gun في حزمة الرعاية، وواجهة مستخدم خريطة قديمة و"خط ورسومات مبتذلة بشكل ساحر".

سيصل الإصدار المتدرج إلى أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم في أوقات مختلفة، مما يؤدي إلى تمديد وقت اللعب لأولئك الذين يمتلكون اللعبة على منصات متعددة (ربما يساعد Krafton في بيع بعض العناصر الإضافية داخل اللعبة). ستكون Erangel Classic متاحة في PUBG: Battlegrounds على الكمبيوتر الشخصي في الفترة من 14 إلى 28 مايو وعلى وحدات التحكم في الفترة من 23 مايو إلى 6 يونيو، لتحل محل خريطة Erangel الحديثة خلال تلك الفترات.

يقول كرافتون إن ملاحظات التصحيح بتاريخ 14 مايو ستتناول مزيدًا من التفاصيل حول جميع تغييرات الخريطة، لذا ترقبوا ذلك.