اقرأ غدا بالوفد.. السيسي: كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة وطنية

نشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: السيسي: كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة وطنية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

في الاحتفال بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء

أرض الفيروز رمز خالد على صلابة الشعب في دحر المعتدين

نرفض تماما تهجير الفلسطينيين حماية للأمن القومي ومنع تصفية القضية

2.25 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة للعام المالي 2024/2025

مبادرة مصرية لوقف اجتياح رفح ودفع مفاوضات وقف الحرب وصفقة الأسرى

"حماس": مستعدون لهدنة 5 سنوات ولن نسلم الأسرى قبل انتهاء العدوان

الاحتلال ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو لاجتياح رفح

شهداء ومصابون في غارات مسعورة على جنوب غزة والمقاومة ترد

مجلس الجامعة العربية يحذر من اجتياح رفح

انطلاق النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين في الخارج 4 أغسطس

عصابة سرقة الأعضاء البشرية تثير الرعب في القليوبية

نيللي كريم: فخورة بمشاركتي في فيلم "السرب"

الليلة.. الأهلي يصارع مازيمبي