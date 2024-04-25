البيت بيتي 2.. اشتعال الفندق المسكون وبداخله مصطفى خاطر وكريم محمود عبدالعزيز

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي 2، ذهاب “كراكيري” كريم محمود عبد العزيز وشقيقه مصطفى خاطر الي الفندق المسكون لاكتشاف الحقيقة ومايحدث هناك، وحينما وصلوا وجدوا الفندق يشتعل وهما داخله.

كما شهدت أول حلقتين من المسلسل دخول كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر فى مغامرة جديدة بوجود فندق مهجور ويحاولوا معرفة تفاصيله وحل اللغز الموجود به.

حرص الفنان مصطفى خاطر، على كشف موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل البيت بيتي عبر منصة شاهد.

مصطفى خاطر

ونشر مصطفى خاطر صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق عليها قائلا: "باقي من الزمن أقل من ١٥ يوما.. جاهزين؟".

وكان انتهى فريق عمل مسلسل البيت بيتي من تصوير جميع مشاهد المسلسل داخل أحد الأستوديوهات الخاصة بتصوير المسلسل.

واحتفل فريق العمل بانتهاء التصوير بالتقاط العديد من الصور التذكارية والتي تضم جميع العاملين في الجزء الثاني من المسلسل.

وحقق الجزء الأول نجاحا كبيرا بعد عرضه نهاية العام الماضي على منصة شاهد.

وتصدّر الجزء الاول من مسلسل «البيت بيتي» التريند طوال فترة عرضه، وشارك في بطولته الفنانون كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

بعد النجاج الكبير الذي حققه النجمان كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر في مسلسل "البيت بيتي"، اتفق الثنائي على تقديم جزء ثانٍ من العمل.

وقد تعاقد كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر مع إحدى المنصات الإلكترونية لتقديم الجزء الجديد على أن يعرض قبل نهاية العام الجارى.

قصة المسلسل

تدور أحداث مسلسل "البيت بيتي" فى إطار رعب كوميدي حول بينو "مصطفى خاطر"، الذى يرث قصرًا عن والده ويفاجأ بأن القصر ملعون وتسكنه أرواح أجداده ويستعين بسائق التاكسى كراكيرى "كريم محمود

عبدالعزيز" وعائلته لمحاولة بيع هذا القصر ومن المقرر أن يستكمل الجزء الجديد مغامرات الثنائي مع الأرواح التى تسكن هذا القصر.

أبطال المسلسل

مسلسل "البيت بيتي" يشارك في بطولته كل من: كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وميرنا جميل ومحمد محمود عبد العزيز وسامى مغاورى ومى القاضى، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامى، إخراج خالد مرعى.

وكان مصطفى خاطر أعلن وفاة والدة زوجته، عبر خاصية "الأستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "توفيت إلى رحمة الله حماتي أم محمد هلال، وصلاة الجنازة في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، بعد صلاة العصر إن شاء الله، أدعوا لها بالرحمة والمغفرة".