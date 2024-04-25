بارزاني لبطريرك كنيسة المشرق الآشورية: لن نشارك فى أي انتخابات تستبعد وجودكم

استقبل الزعيم الكردي مسعود بارزاني، الخميس، في مصيف صلاح الدين، البطريرك مار آوا الثالث، بطريرك كنيسة المشرق الآشورية في العراق والعالم ومطارنة المجمع المقدس.

عبّر البطريرك مار آوا الثالث عن تقديره لدور بارزاني في دعم المكونات الدينية في إقليم كردستان والعراق، وشكر الزعيم الكردي على افتتاح المقر البطريركي في أربيل وهو مؤشر واضح على التزام إقليم كردستان بالتعايش الديني.

كما ثمن موقف الزعيم بارزاني حيال قرار المحكمة الاتحادية غير الدستوري بإلغاء مقاعد كوتا المكونات، مؤكدا أن موقف بارزاني يدل على رؤية إنسانية واهتمام وإخلاص لمبدأ التعايش والوئام في إقليم كردستان والعراق.

فيما وصف الزعيم الكردي مسعود بارزاني ثقافةَ التعايش في كردستان بأنها موضع فخر كبير، مؤكداً على حماية وإثراء هذه الثقافة بكل ما يمكن.

وتطرق بارزاني إلى القرار غير الدستوري بإلغاء الكوتا، مشدداً على أنه "لسنا مستعدين للمشاركة في الانتخابات إذا لم يتم تصحيح هذا الخطأ وضمان مشاركة المكونات في العملية الانتخابية؛ لأن حرمان المكونات من هذا الحق يعد ضربةً لقيم شعبنا التاريخية".

وعلق مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب بأن الزعيم مسعود بارزاني يؤكد دائماً على التعايش بين جميع مكونات كردستان والعراق، وإصراره على مشاركة الجميع في الحكم، وأن يكون لهم ممثلين في برلمان كردستان.

وأضاف حبيب، أن التعايش السلمي الذي يشهده الإقليم نتيجة لجهود الزعيم بارزاني لتعزيز الاستقرار و التآخي، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية بما يخدم مواطني الإقليم كافة.