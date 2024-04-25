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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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التنمية المحلية: بدء التصالح في مخالفات البناء 5 مايو وتدريب الموظفين (فيديو)

مخالفات البناء
مخالفات البناء

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل انطلاق البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والذى سيستمر لمدة 3 أسابيع لنحو 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات.

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وقال مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، الخميس، إن التدريب يجري بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة وعدد من الجهات المعنية بملف التصالح وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأوضح أنه من المقرر أن يجري التقديم بطلبات التصالح على مخالفات البناء بدءا من يوم 5 مايو المقبل عن طريق التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو التقدم بطلب عن طريق بوابة خدمات المحليات والبوابات الخاصة بالمراكز التكنولوجية.

وشدد مساعد وزير التنمية المحلية، على ضرورة رفع صور كل المستندات اللازمة لتقديم الطلب، ومن ثم يحصل على كود ورقم مسلسل ليتوجه بعدها يتوجه إلى المركز التكنولوجي للانتهاء من بقية الإجراءات.

أسعار التصالح في مخالفات البناء 2024

- بلغ سعر المساحات حتى 250 مترًا مربعًا في المدن 500 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.

- بلغ سعر المساحات التي تصل لـ 500 متر مربع في المدن: 1000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 250 جنيهًا

- بلغ سعر لمساحات التي تزيد على 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع في المدن 2000 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 1000 جنيه.

- بلغ سعر المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل لـ 2000 متر في المدن 3000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 2000 جنيه.

- بلغ سعر المساحات التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل لـ 4000 متر مربع في المدن 4000 جنيه

- أما في القرى وتوابعها 3500 جنيه، وعن المساحات التي تزيد على 4000 متر مربع في المدن والقرى 5000 جنيه.

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