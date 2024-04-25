لقاء توعوي مع شباب الجامعات حول الأمن القومى المصري

التقى اللواء حافظ محمود مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق ومساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، بشباب الجامعات المصرية للحديث حول الأمن القومي العربي.

جاء ذلك خلال اليوم الختامي لمهرجان الانشطة الطلابية لطلاب الجامعات المصرية الذى يقام تحت شعار مصر حرة آمنة سالمة بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

ويعقد المهرجان تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور أشرف محمد حنيجل رئيس جامعة السويس، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

أهمية الأمن القومي

وبدأ اللواء حافظ محمود خلال اللقاء التوعوي حول الأمن القومى المصرى ودور الدولة المصرية فى مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية، ومواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، بالإشارة إلى ذكر الله تعالى للأمن في القرآن الكريم في المسجد الحرام ومصر، وعرض فيلماً عن الحروب والثورات التي مرت بها مصر، موضحاً أن العدو الحقيقي للشباب هو استغلال الموبايل ووسائل التكنولوجيا الحديثة لبث الأفكار المغلوطة.

وأوضح تعريف الأمن القومي، موضحا أن التنمية مرتبطة بالأمن القومي، وأكد أهمية الأمن القومي كأساس للاستقرار والتنمية في مصر والعالم العربي، وقد أوضح مقولة " روبرت ماكنمارا" وهى تنص على أن الأمن هو التنمية، وبدون تنمية لا يمكن أن يوجد أمن.



وأوضح أن اول من عرف الأمن القومي العربي هو السيد أمين هويدى كان رئيس جهاز المخابرات وعينه الرئيس جمال عبد الناصر بعد حرب ٦٧ مدير المخابرات الحربية، وعرفه بأن كيفية الحفاظ على الدولة فى حدود الإمكانيات المتاحة، وتطرق الى توضيح ان الغرب بدأ يعطي مغالطات فى تعريف الأمن القومي وهو ابتكار لغة جديدة مثال اغانى المهرجانات التي تسيء الى الهوية المصرية.

وتحدث عن آليات التلاعب لتقبل الواقع بصورة تتعارض مع مصالحنا وبطرق موجهة، حيث أكد أن المنطقة العربية تتعرض لهذه لحروب والتى تستهدف هز إرادة الشعوب العربية، وزعزعة الاستقرار لترويج معلومات مغلوطة، وتقديم صورة غير حقيقية عن دولهم.

وتطرق الى ضرورة تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار فى بلدنا، متطرقا إلى توضيح أهمية المشروعات القومية الكبرى في مصر حيث تعد جزءاً مهم من الخطة التنموية الشاملة للبلاد والتي تهدف الى تحسين البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل وتحسين المعيشة للمواطنين.

وشرح حروب الأجيال وقال ان حروب الجيل الرابع من اشد الحروب التي مرت على مصر وتسمى عصر الصراعات المفتوحة، ثم تطرق الى توضيح حروب الجيل الخامس وهي حروب نظم المعلومات والمغالطات والمعلومات التي يتم نشرها على السوشيال ميديا وتكون كلها أفكار مغلوطة والتى تهدد الدولة من الداخل.

تم عرض خرائط تقسيم البلاد وعرض خريطة مجمعة وتوضيح ان مصر من جميع الجهات بها مشاكل وكيفية الحفاظ على البلاد وعدم الانسياق وراء السوشيال ميديا، وعرض مخطط اتفاقية الشعوب الأصلية التى تم عملها ١٩٩٠،

كما تم استعراض التحديات الأمنية التي تواجه الوطن العربي بأكمله وكيفية التعامل معها.

وتحدث اللواء حافظ عن السويس بمناسبة تحرير سيناء، مشيرًا إلى دورها المحوري وأشاد بتضحيات أبناء السويس البواسل الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن من أجل استرداد الأرض المحتلة.

واختتم اللواء حافظ اللقاء بمقولته الشهيرة: "يا تعيش مقاتل بتكسب حبة وتخسر حبة، يا تكمل عمرك شكاي، فالحياة لا تعطي اختيار ثالث"، مشددًا على ضرورة الاستمرار في الدفاع عن تراب الوطن والحفاظ على مكتسبات تحرير سيناء.

وأكد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية و مدير معهد إعداد القادة على حرص الوزارة على بناء الوعي والتثقيف للشباب، من خلال اللقاءات التوعوية التي تساهم في تطوير العقول وتوجيه الشباب نحو فهم أهمية التنمية المستدامة والمشاركة الفعّالة في تحقيقها، مما يمكّنهم من تقديم إسهامات إيجابية في مجالات مختلفة تهدف إلى تحقيق الخطة الاستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق التغيير الإيجابي وبناء مستقبل أفضل للمجتمع والجمهورية الجديدة.



