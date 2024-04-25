معرض الكتاب السابع مصر اليابان.. تاريخ يكتب مستقبلا



انطلق معرض الكتاب السابع لكلية الإعلام وجمعية كتاب MSA بمشاركة مؤسسة اليابان ورئيستها أيومي هيشيموتو، وكلية الفنون التطبيقية.

كان المعرض قد افتتح بحضور وزارة الثقافة ممثلة في ا. د هشام عزمي نائبا رسميا عن الوزيرة ، وسفارة اليابان ممثلة في نائب السفير ا. د محمد فتحي . ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفي الكبير ا/ إسلام عفيفي والوفد المرافق له . ونائب رئيس مجلس مدينة 6 أكتوبر وبحضور رموز المجتمع الثقافي : نائبة المجلس المجلس القومي للمرأة ا/د هالة يسري، ونائب رئيس اتحاد كتاب مصر الكاتب الكبير مختار عيسي، والشاعر الكبير/ عاطف الجندي، ا.د زين عبد الهادي أستاذ تاريخ المعرفة ومدير مكتبة العاصمة الإدارية، ا.د أحمد بهي والوفد المرافق. ا.د آمنة فزاع رئيسة المنتدي الإفريقي، ا.د رجاء حجر أستاذ التحول الرقمي بوزارة الاتصالات ا.د سعيد الباز أستاذ النقد والبلاغة بجامعة القاهرة ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.

بدأ الاحتفال بافتتاح معرض لتصميم الأغلفة من كلية الفنون التطبيقية، ثم افتتاح معرض الكتاب الذي ضم ٢٥ دارا للنشر هذا العام ، وتفقد الحضور اجناح الكتب الذي شاركت به مؤسسة اليابان، والجناح الخاص بالهيئة العامة للكتاب، ولأول مرة يقدم المعرض أول جريدة بطريقة برايل حيث استضاف المعرض هذا العام أعمال جمعية المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، ثم حضر الجميع الحفل الموسيقى الذي احتوى على فرقة التنورة، الفرقة الموسيقية اليابانية حيث تم العزف على أقدم آلة موسيقية مقدمة من مؤسسة اليابان وكان الختام مع الفنان الكبير المبدع محمد وهيدي وعزف أوركسترا سيمفوني، تلا ذلك حفل الافتتاح الذي تم فيه تكريم مؤسسة اليابان كمشارك للحدث، والسفارة اليابانية، ووزارة الثقافة والفنان نبيل ماهر . وتم تكريم عدد من رموز الإبداع والثقافة الذي أثروا الحياة الثقافية هذا العام بأعمالهم الإبداعية وهم على حسب الترتيب الأبجدي:

المستشار والكاتب الكبير/ بهاء المري

عن مجمل أعماله وريادته في مجال الأدب القضا ئي في مصر والوطن العربي.

ا.د جمال مصطفى سعيد

عن كتابه " الألم والأمل مشرط الجراح وضفائر الدم".

كأفضل عمل تم اختياره لتمثيل مصر في الخارج لعام 2024

وريادته في مجال الأدب الطبي في مصر والوطن العربي.

الشاعر الكبير/ حسين قباحي رئيس بيت شعر الأقصر

لدوره البارز كشاعر كبير في إثراء الحركة الشعرية بمصر، ورعاية أجيال من الشعراء الشباب الذين أصبحوا يمثلون مسقبل الشعر في مصر والوطن العربي.

أ/د سحر توفيق

عن إسهاماتها في مجال الترجمة،

ومجموعة ترجماتها للمؤرخ الأمريكي بيتر جران .

الناقد الكبير ا/د شريف الجيار

عن مجمل أعماله في النقد الأدبي الذي أثرى الحياة الأدبية والثقافية في مصر.

الكاتب الكبير/ ا.د طارق منصور

عن كتاباته القصصية والروائية، ومجموعته القصصية "أنا المجذوب".

السينارسيت الكبير/ عبد الرحيم كمال عن مسلسل "الحشاشين"

وأعماله الفنية التي تثري الوعي العام وتقدم نموذجا مشرفا لفن السيناريو.

الكاتب السياسي الكبير/ ا.د. عصام حمزة

عن كتاباته ودوره في إثراء المناخ الثقافي المشترك بين مصر واليابان.

المخرج الفنان/ هشام النحراوي

عن ما قدمته أعماله التليفزيونية من وعي ثقافي وفكري للمجتمع المصري.

كما قدم معرض الكتاب درع شكر للمايسترو الكبير الفنان/ محمد وهيدي، عن مشاركته المثمنة التي أثرت فعاليات معرض الكتاب السنوي السابع.

كما تم توزيع جوائز مسابقة ماما نوال للإبداع الأدبي لشباب الطلاب ممن مازالوا يدرسون داخل الجامعة أو ممن تخرجوا وتم التحكيم في الشعر من قبل الشاعر الكبير / أحمد سويلم عضو الهيئة المحكمة لجائزة المبدع الصغير، وفي القصة القصيرة تم التحكيم من قبل الشاعر والناقد الكبير / أ. د أحمد عفيفي عضو لجنة الترقيات بجامعة عين شمس ورئيس قسم النحو والصرف بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. وقد فاز بالمسابقة هذا العام من طلاب الجامعة: مسابقة القصة القصيرة

المركز الثالث : قصة بعنوان أرضنا الغراء – الطالبة – شهد محمد فاروق

المركز الثاني : قصة بعنوان سر الحكمة الأعظم – الطالبة يارا حازم علي

المركز الأول : قصة بعنوان الخطاب الأخير – الطالبة هاجر مجدي محمد

مسابقة الشعر

المركز الثالث : نص : ياذات – الطالب حسام مهدي

المركز الثاني : نص : شعر الامتنان – الطالبة روان حمادة

المركز الأول : نص :لا في اليقظة إدراك – الطالبة مريم خطاب.

وقد تضمن حفل الافتتاح فقرة أنا رائدة وتضمنت فقرتين: فقرة لرائدة الأعمال د/ سارة الجندي التي تحدثت عن تجربتها كرائدة لسيدات الأعمال وشجعت الشباب على أن يسيروا على دربها، وأعلنت على امضاء بروتوكول تعاون مع الجامعة من أجل منح الطلاب فرص للتدريب والعمل في شركتها PGS للتوريدات، والفقرة الثانية كانت مع ا/ آمال إسماعيل أكبر امرأة أكملت تعليمها في مصر وسجلت للدكتوراه في سن ٨٢ عاما وحاربت السرطان وكانت فقرتها تشجيعا للشباب على تحدي الصعاب وزرع الأمل في نفوسهم. كما قدمت سفارة اليابان مجموعة من المنح للشباب.

الجدير بالذكر أن المعرض سيستمر هذا العام لمدة ٤ أيام ويتضمن ورش شعر لتنمية قدرات الشباب وربطهم بالمجتمع الخارجي. وهي كالآتي:

ورشة الإيكيبانا " تنسيق الزهور " والأوريجامي " فن طي الورق" . وستكون مع ا. د منى اللبان الحاصلة على تكريم وزير الخارجية الياباني على فن تنسيق الزهور عام 2022.

ورشة الخط العربي مع الخطاط العالمي مجدي هليل.

ورشة الشعر مع الشاعر الكبير / على عمران بمصاحبة الموسيقار الكبير / أشرف علي.

ورشة الإخراج مع المخرجة الكبيرة/ د يسر فلوكس. تحت عنوان " مستقبل الإخراج التليفزيوني في ظل تقنيات الإعلام الرقمي .