المكتب الثقافي المصري بلندن يقيم حفل توقيع رواية "نصفها الغائب"

نظمت الدكتورة رشا كمال مدير الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، حفل توقيع رواية "نصفها الغائب" للروائية المصرية د. جمال حسان، وذلك بمقر المكتب الثقافي بلندن وبالتعاون مع الملتقى الثقافي المصري العربي البريطاني، وسط حضور كبير من الأكاديميين والمثقفين العرب والأجانب في لندن.



وألقى مايكل مرهج أحد أعضاء المكتب الثقافي المصري، كلمة نيابة عن د. رشا كمال والذي رحب بالسادة الحضور، مشيرًا لحرص د. رشا الملحق الثقافي المصري على الاهتمام بإقامة الندوات الثقافية العربية والتي تمثل رحلة استثنائية لاكتشاف ثقافات العالم العربي، وتجربة غنية بالمعرفة والإبداع، وتعزز من مكانة المكتب الثقافي في مد جسور التواصل بين الثقافات العربية والغربية.



وأشار إلى أن رواية "نصفها الغائب" تمثل عملا أدبيًا متميزًا لكاتبة مصرية وظفت خبراتها في سرد أحداث روايتها حول فتاتين من خلفية مختلقة في رحلة بحث عن الأمان بعد غياب الأم في ظروف وسياقات مغايرة، مضيفًا أن رحلة الدكتورة جمال حسان ككاتبة تدور حول الشغف والبحث عن الحقيقة، فكل كلمة تكتبها تجلب الشخصيات وعوالمها إلى الحياة، ويتحدث كتابها الجديد عن ثنائية الحضور والغياب حيث يتبادلان الأدوار ويتجولان في ممرات الذاكرة وشرابين القلب ومسارب الروح دون توقف أو استئذان وفى حياة أبطال الرواية يجد كل منهم مصادفة رهن لحظة عابرة تغير كل شيء وتجعلنا نفكر في حياتنا اليومية بأمل في يوم حافل بتواصل إنساني يثرى وجودنا معا.



وأدار الندوة د. أحمد الصعب، الذي قدم الشكر للدكتورة رشا كمال لاستضافة هذا الحدث الثقافي في لندن مثمنا تعاون المكتب الثقافي مع الملتقى الثقافي المصري العربي البريطاني في لندن لرعاية الفعاليات الثقافية العربية وتكريم المثقفين العرب إدراكا لقيمة الثقافة والمثقفين في عالمنا العربي.



ومن جانبها استعرضت د. هناء سليمان استشاري الطب النفسي، المتحدث الرئيسي في هذه الندوة فصول الرواية بشكل متميز، مشيرة لتناول الكاتبة موضوع "الفقد" في سيرة بطلات الرواية ما بين القاهرة ولندن وأيسلندا وأوسلو حيث تأخذ مجريات الأحداث الفتاتين إلى ما لم يكن في الحسبان.



وأضافت أن ما يميز الدكتورة جمال حسان حقا هو أنها لا تروي القصص فحسب، بل تجعلنا نفكر في الأفكار الكبيرة التي تربطنا جميعا. في كتابها "نصفها الغائب"، تطلب منا أن نفكر فيما يعنيه أن نكون غائبين، سواء جسديا أو عاطفيا، وكيف أننا جميعا متصلون بطريقة ما.

وقد شاركت الكاتبة د. جمال حسان في قراءة بعض مشاهد من الرواية مما أتاح للحضور التفاعل وأضافت أن أبطال الرواية كن في محاولة للتصالح مع الذات والعالم في مسارات الفقد والوجع والحنين للأحباء الذين غادروا الحياة، والأحباء الذين هجروا.



وقد حظيت هذه الندوة بمداخلات كثيرة من الحضور حول سبب اختيار المدن المختلفة كمحطات رئيسية في حياة أبطال النص كما تناولت مداخلات الحضور أسئلة حول تحويل هذه الرواية إلى عمل فني مستقبلا .



يذكر أن الدكتورة جمال حسان درست الطب في جامعة عين شمس، وحصلت على الزمالة البريطانية في الطب النفسي. تعمل وتقيم في بريطانيا.



صدر لها العديد من المؤلفات الأدبية المتميزة منها: "عصف اليقين"، قصص- 1996، دار النهر.



- "شهريار ينتظر"، قصص- 1998، دار شرقيات. طبعة ثانية، الدار المصرية اللبنانية 2008.

- "للحقيقة ألف وجه"، رواية- 1999 طبعة ثانية 2004 الدار المصرية اللبنانية.

- "بنات... بنات"، رواية – 2000، الدار المصرية اللبنانية.