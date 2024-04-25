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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. بنود الصفقة الجديدة المقرر التفاوض عليها غدا وفقا لرد حماس

السنوار ونتنياهو
السنوار ونتنياهو

نشرت كتائب القسام بنود الصفقة الجديدة التي سيبحثها الوفد الصهيوني المفاوض مع الوفد المصري غدًا، استنادًا للرد الذي سلمته حماس للاحتلال قبل أسبوعين:

وفي السطور التالية البنود التي نشرتها القسام عبر حسابها:

1- الإفراج عن 20 أسيرًا صهيوني من النساء والرجال فوق 50 عامًا والأسرى في حالة صحية خطيرة.

 

2- وقف إطلاق النار لعدة أسابيع.

 

3- انسحاب الجيش الصهيوني من ممر نتساريم وهو ما كانت ترفضه سابقًا.

 

4- الإفراج عن أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد وفق أسس يتم الاتفاق عليها.

 

5- عودة الفلسطينيين النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

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