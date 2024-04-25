توصيل مياه الشرب لأكثر من 1500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالفيوم

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أنه تم توصيل خدمه مياه الشرب لأكثر من 1500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية ضمن بروتوكولات التعاون التى تم توقيعها مع 50 جمعية أهلية ومؤسسة خدميه داخل الفيوم لتوصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية والغير قادرة على دفع قيمه مقايسات المياه .

و أشاد رئيس الشركة بالتعاون المثمر والبناء مع منظمات المجتمع المدني داخل المحافظة ومساهمتها الفعاله في رفع العبء عن كاهل الأسر البسيطه ومساعدتهم في دفع قيمه توصيلة مياه الشرب دون أن تتحمل هذه الأسر أى مبالغ مالية هذا بجانب الدور المجتمعى الملقى على عاتق الشركه إتجاه أهالينا فى تخفيف الأعباء المالية الخاصة بالمقايسات من خلال توقيع البروتوكولات مع الجمعيات الأهلية العامله في مجال توصيلات مياه الشرب وتذليل كافة العقبات حتى يكون هناك سهوله ويسر فى الوصول لهذه الأسر من جانب إدارة المشاركه المجتمعية بالشركه وإجراء المعاينات على أرض الواقع والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه طبقا لبنود البروتوكول الموقع والشروط الواجب توافرها لتوصيل مياه الشرب.

تفقد محطة الصرف فى شكشوك

وفى وقت سابق تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم مشروع إستكمال محطة معالجة الصرف الصحي بشكشوك بمركز ابشواي لمتابعة نسب التنفيذ وسير الأعمال بالمشروع .

رافقه خلال الجولة الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات والدكتور اسلام الهلالي استشاري الأعمال الكهروميكانيكية بمركز الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة جامعة الفيوم والمهندس مصطفى البرنس استشاري الأعمال المدنية والمهندس إسلام معوض مهندس الإشراف بالشركة.

وأكد المهندس محمد النجار خلال الزيارة علي ضرورة زيادة نسب التنفيذ وتذليل كافة المعوقات لسرعة نهو جميع الأعمال بالمشروع بالكفاءة والجودة المطلوبة على أن يتم الملئ التجريبي للمحطة في يوليو المقبل تمهيداً لدخولها الخدمة بكامل طاقتها وفق الجدول الزمني المحدد ليتسني للمواطنين الاستفادة من تلك المشروعات في اسرع وقت ممكن .

وأوضح النجار أن المشروع يخدم قرى شكشوك وأبو نعمة والياس بسعة تصميمية بلغت ١٥ ألف م٣ / يومي, علي مساحة ٥٠ ألف و٤٠٠ م٢ و تعمل بنظام المعالجة الثنائية "الحمأة النشطة" وبهدف القضاء على التلوث البيئي ببحيرة قارون والحفاظ على البيئة والقنوات المائية من التلوث وتحسين الصحة العامة للمواطنين .

وأشاد بدور الدولة المصرية والقيادة السياسية في دعم القري المحرومة والاكثر احتياجاََ بتوجيه حزمة كبيرة من برامج الإصلاح وتوفير التمويل اللازم وتوجيه الاستثمارات لاستكمال برامج التنمية بالريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك القرى لكي يحيا سكانها الحياة الكريمة بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

5

6