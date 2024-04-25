أحمد عبد الوهاب يكشف كواليس إصابته خلال تصوير "الحشاشين"

يتحدث الفنان أحمد عبد الوهاب عن دوره في مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز الذي عُرض خلال شهر رمضان المنقضى، وذلك مع الإعلامية مني الشاذلي على قناة on غدًا.

ويكشف خلال الحلقة كواليس اصابته أثناء تصوير المسلسل والمشاهد التي جمعته بالنجم كريم عبد العزيز، والصعوبات التي واجهها.

مسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.



وكان أكد النجم كريم عبد العزيز خلال استضافته ببرنامج كلمة أخيرة للاعلامية لميس الحديدي أن أصعب المشاهد في مسلسل «الحشاشين» شهدتها قاعة الحكم بقلعة الموت وأن أصعب مشهد هو وفاة إبنه لان الصعوبة في المشهد هي أن أحاسيسه مستترة معلقًا: «بيمثل لجوه».

وأضاف: جرى تصويره في لوكيشن قاعة الحكم من قلعة «الموت» التي تحصن بها الصباح مؤسس طائفة الحشاشين قائلاً :«عاوزين نوصل الاحساس لانه في باديء الامر عندما جلس معي الكاتب عبدالرحيم كمال والمخرج بيتر ميمي كنا نتحدث عن صفات حسن الصباح وابرزها ورغم إختلاف الكتب التي تحدثت عن ذلك لكن تبقى الصفة الرئيسية التي اجتمعت عليها كل الكتب هي الهدوء.

وأشار: المشاهد من حقه يكره الشخصية في أي عمل لكن أنا ماينفعش شأكره الشخصية وأنا بعملها لاني كده هعزلها عن صفاتها والنهارده نوعية المشاهد تغيرت وبقى بيشوف أفلام كتيرة وأعمال سواء مصرية او عربية وبالتالي لازم الفنان يصدق منطق الشخصية علشان أخلي الناس تكرهها ".

تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.