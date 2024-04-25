القبض علي المتهمين بإشعال النيران في فتاة بالفيوم

تمكنت أجهزة الأمن وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، من ضبط 4 متهمين قاموا بإشعال النيران في فتاة بعد سكب البنزين عليها بقرية كحك بحري التابعة لمركز الشواشنة في محافظة الفيوم، وأحيل المتهمين إلى النيابة لتولى التحقيق.

كانت فتاه بالفيوم تبلغ من العمر 16 عاما قد لقيت مصرعها بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين نتيجة خلافات الجيرة بقرية كحك بحري بمركز الشواشنة ، قام 4 اشخاص بإشعال النيران في الفتاه داخل محل فراخ يمتلكه والدها ، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

تفاصيل الحادث

تلقى مدير أمن الفيوم ، إخطارا من شرطة النجدة، بقيام اربع اشخاص ، بقرية كحك بحري، التابعة لمركز الشواشنه ، بإضرام النيران في فتاه تدعي جهاد شعبان عبد الرحمن 16 سنه ، داخل محل لبيع الدواجن بقريه كحك بحري ، عن طريق سكب مادة البنزين عليها، ثم إشعال النيران فيها، ما أسفر عن إصابتها بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها.

على الفور تم انتقال اجهزة الأمن ، إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام الفتاه بعملها داخل محل دواجن الخاص بوالدها ، قام اربع اشخاص بإضرام النيران في الفتاه انتقام من اسرتها إثر خلافات سابقه بين العائلتين .

تم نقل الضحية إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج اللازم، وبسبب شدة الاصابات تم تحويلها إلى مستشفى الحروق بالقاهرة ، في محاولة لإسعافها، غير أنها لفظت أنفاسها الاخيرة .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بتسليم جثمان الفتاه لأسرتها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر اسرته ،كم أمرت جهات التحقيق بسرعه ضبط المتهمين مرتكبي الواقعه.