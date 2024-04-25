برايتون - مانشيستر سيتي ..... التشكيل الرسمي للفريقين

اعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشيستر سيتي تشكيلة فريقه الرسمية التي ستخوض المواجهة الهامة والمرتقبة امام منافسه برايتون وهي المباراة التي سيستضيفها ملعب إيمكس الخاص بفريق برايتون ضمن مباريات الدوري الأنجليزي الممتاز .

وجاءت التشكيلة التي أعلنها بيب جوارديولا على النحو التالي :

إيدرسون لحراسة المرمى .

كيل والكر و أكانجي و ناتان أكي و جافارديول لخط الدفاع .

رودريجو و كوفاسيفيتش و كيفين دي بروين و بيرناردو سيلفا لخط الوسط

فيل فودين و الفاريز لخط الهجوم .

اما تشكيلة برايتون والتي اعلنها الايطالي دي زربي فجاءت على النحو التالي :

ستيلي لحراسة المرمى

فيلتمان و فان هيك و دانك و باركو لخط الدفاع

جروس و باليبا و لالانا و مودور لخط الوسط

جواو بيدرو و داني ويلبك لخط الهجوم .