كبح الرغبة في الذهاب للمرحاض يضر بالمثانة والكليتين

كشف طبيب المسالك البولية ألماز رخيموف، أن تأجيل التبول عند الحاجة للذهاب إلى المرحاض عادة ضارة جدًا بصحة الجهاز البولي التناسلي.

وحذر طبيب المسالك البولية راخيموف من أنه من المستحيل تمامًا كبح الرغبة في الذهاب إلى المرحاض إذا كنت تعاني من أمراض المسالك البولية الحالية، ولكنه ضار أيضًا للأشخاص الأصحاء.

وأوضح الطبيب أن مثل هذه الحوافز تحدث عندما يتلقى الدماغ إشارات من المستقبلات الموجودة في جدار المثانة وإن التراجع والصبر وتأخير الوقت الذي يمكنك فيه التبول يمكن أن يثير مشاكل في هذه الظروف - على سبيل المثال، في حالة المثانة.

قال طبيب المسالك البولية راخيموف في مقابلة مع UfaTime.ru :"إذا قمت بتأجيله، فإن المثانة تمتلئ بشكل زائد وتتعطل آلية التبول التي أنشأتها الطبيعة ونتيجة لذلك، تنشأ مشاكل يسميها أطباء المسالك البولية المثانة العصبية،" .

وأضاف الطبيب أن عادة كبح الرغبة في الذهاب إلى المرحاض ضارة جدًا أيضًا بالكلى وعلى وجه الخصوص، قد يكون إفراغ المثانة غير الكافي، والذي يساهم في ارتفاع ضغط الدم، عاملاً في تكوين الحصوات بالإضافة إلى ذلك، قد يتغير أداء عملية التبول بشكل سلبي، مما قد يؤدي إلى إتلاف الجهاز الأنبوبي الكلوي.

في الحالات التي يوجد فيها أمراض المسالك البولية، يمكن أن يؤدي تأخير التبول إلى ظهور الالتهابات أو تفاقمها.

ما هي عدوى الجهاز البولي؟

عدوى الجهاز البولي هي عدوى تصيب أي جزء من الجهاز البولي. يشمل الجهاز البولي الكليتين والحالبين والمثانة والإحليل. تصيب معظم الالتهابات الجزء السفلي من مجرى البول؛ أي المثانة والإحليل.

وتكون النساء أكثر عرضة للإصابة بعدوى الجهاز البولي مقارنةً بالرجال. إذا كانت العدوى تقتصر على المثانة، فمن الممكن أن تُسبب إزعاجًا وألمًا كبيرين للشخص. ولكن، يمكن أن يتدهور الأمر إلى مشكلات صحية خطيرة في حال انتشار عدوى الجهاز البولي إلى الكلى.

عادةً ما يعالج الأطباء عدوى الجهاز البولي بالمضادات الحيوية. ولكن، يمكنك اتباع بعض الخطوات لتقليل احتمالات الإصابة بعدوى الجهاز البولي من البداية.

تحدث عدوى الجهاز البولي عادةً عندما تدخل البكتيريا السبيل البولي عن طريق الإحليل وتبدأ بالتكاثر في المثانة وبالرغم من أن الجهاز البولي مصمم لصد هجمات البكتيريا، فإن دفاعاته تفشل في بعض الأحيان. وعندما يحدث ذلك، قد تستقر البكتيريا هناك وتنمو لتتحول إلى عدوى كاملة في المسالك البولية.