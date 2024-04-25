طنين الأذن دليل على مشاكل في ضغط الدم أو الدماغ

قال المعالج رومانينكو إن طنين الأذن عادة ما يصبح مشكلة بالنسبة للإنسان عندما يحتاج إلى الصمت والاسترخاء على سبيل المثال، أثناء النوم ليلاً وفي النهار قد يكون مثل هذا الضجيج موجوداً أيضاً، ولكن يصرف الانتباه عنه، ولا يلاحظه الشخص.

يمكن أن يشكل طنين الأذن تحديًا خطيرًا، ويثير الاضطرابات العصبية، والأرق، ويقلل بشكل كبير من جودة الحياة.



والسبب الأكثر شيوعًا لطنين الأذن هو أمراض الأذن، لذا فإن أول شيء نفعله هو الذهاب إلى أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، وفي كثير من الأحيان، فإن إزالة سدادة الشمع تحل جميع المشاكل"، هذا ما قاله الطبيب لموقع Gazeta.Ru .

وأضاف رومانينكو أن هذه المشكلة يمكن أن تظهر أيضًا نتيجة نزلات البرد أو التهاب الجيوب الأنفية أو الحساسية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون طنين الأذن أحد أعراض مشاكل ضغط الدم - التقلبات أو ارتفاع ضغط الدم، واضطرابات الأوعية الدموية. يمكن أن يشير طنين الأذن أيضًا إلى وجود مشاكل في الدماغ.

وقال الخبير: "إذا كان طنين الأذن مصحوبا بالغثيان والقيء والدوخة، فأنت بحاجة إلى الاتصال بطبيب أعصاب".

وأشار المعالج إلى أن مشكلة بعض الأصوات في الأذنين، التي يتم سماعها بشكل مستقل عن المحفزات الخارجية، تنشأ في كثير من الأحيان كظاهرة مرتبطة بالعمر. يمكن أيضًا أن تتأثر جودة السمع بالأدوية التي يتم تناولها (على سبيل المثال، في شكل أدوية مضادة للالتهابات أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو المضادات الحيوية).

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون طنين الأذن أحد أعراض مشاكل العمود الفقري.

"قد يبدو الطنين وكأنه صوت طنين أو رنين أو طنين خافت أو صرير. في بعض الأحيان يكون هناك نبض. يمكن أن تؤدي الاضطرابات المختلفة في العمود الفقري العنقي إلى إثارة النبض. وقال الطبيب: "في بعض الأحيان تختفي المشكلة من تلقاء نفسها إذا قمت بتمديد رقبتك ونمت على الوسادة المناسبة".





ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، ويُطلَق عليها أيضًا فرط ضغط الدم. في حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية باستمرار. ويجعل هذا القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.

يُقاس ضغط الدم بوحدة الملليمتر الزئبقي (ملم زئبقي). تُوصَف الحالة عمومًا بأنها ارتفاع في ضغط الدم عندما تكون قراءة ضغط الدم 80/130 ملم زئبقي أو أعلى