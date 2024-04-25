عاجل.. سرايا القدس تقصف تجمعا لجنود الاحتلال جنوب غزة بقذائف الهاون

قصفت سرايا القدس، مساء اليوم تجمعا لجنود العدو الصهيوني في محور التقدم "نتساريم" جنوب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل.

الأسير هيرش جولدبيرج بولين

في وقت سابق، تظاهرت شقيقة هيرش جولدبيرج بولين الأسير لدى حماس في غزة، للمطالبة بإطلاق سراحه في شارع بيغن في تل أبيب.

وكانت نشرت حماس مقطع فيديو، أمس الأربعاء 24 أبريل 2024، يظهر الرهينة الإسرائيلي هيرش غولدبرغ بولين، الذي خُطف خلال هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، وهو على قيد الحياة.

وظهر هيرش غولدبرغ بولين في مقطع قصير جديد، الشاب البالغ من العمر 23 عاما، والفاقد إحدى ذراعيه في صحة جيدة .

وقال بولين في المقطع إنه أصيب بجروح خطيرة خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول بعدما حاول استخدام جسده درعا لحماية نفسه .

يظهر الرهينة وهو يجلس على كرسي ويتحدث للكاميرا بشكل مباشر، ويشير أحيانًا بذراعه المصابة، ويعرّف عن نفسه ويعطي تاريخ ميلاده واسمي والديه، وأضاف : أنه هنا منذ ما يقرب من 200 يوم .

وشاهد والداه الفيديو وطالبوا حكومتهم في مفاوضات وقف إطلاق النار على التوصل إلى اتفاق، وأدى نشر هذا المقطع لتصعيد حركة الاحتجاج ضد الحكومة من قبل عائلات الرهائن.