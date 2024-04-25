جامعة الزقازيق تحصل على المركز الأول في مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة السويس

شارك طلاب جامعة الزقازيق، فى مهرجان الأنشطة الطلابية الأول، والذى استضافته جامعة السويس بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى فى الفترة من 20 إلى 25 أبريل الحالي، بمشاركة نحو 500 طالباً وطالبة من 30 جامعة حكومية وأهلية وخاصة، تحت شعار "مصر حرة آمنة سالمة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وجاءت مشاركة الجامعة برعاية من الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وإشراف الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، حيث حصل فريق الجامعة على المركز الأول وكأس البطولة فى كرة القدم الخماسي، كما تنافست الجامعة مع الجامعات الأخرى المشاركة في (كرة الطائرة الشاطئية طلبة، الفنون التشكيليه طلبة وطالبات، لعبة الشطرنج طلبة وطالبات).

وأشرف على وفد الجامعة كلً من: الدكتور عصام عامر رئيس الوفد، والكابتن محمد رمضان المشرف العام، تحت قيادة محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب

وتكون وفد الجامعة من 16 طالباً وطالبة وهم: الطلاب: يوسف محمد، ومحمد عطية حسانين ، مصطفى أمين، رفعت رضا، وعمر فوزى من كلية الآداب، والطالبان عبد المنعم مدحت عادل، ومحمد عبد العزيز عبدالمنعم كلية الحاسبات والمعلومات، ومحمود محمد فوزي، وجنه جمال سليمان، ومصطفى سعيد من كلية الهندسة ، والطالبة خلود خليل حسن من كلية التربية النوعية.

يشار إلى أن المهرجان يأاي في إطار سعي وزارة التعليم العالى والبحث العلمي للاهتمام بالأنشطة الطلابية لدورها المهم في بناء شخصية الطالب الجامعي، حيث عُقد حفل الافتتاح تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور ورعاية اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور أشرف محمد حنيجل رئيس جامعة السويس، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

وفي سياق متصل، واستقبلت جامعة الزقازيق وفد هيئة فولبرايت، وذلك لبحث المنح التى تقدمها الهيئة لذوي الهمم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بالجامعة.