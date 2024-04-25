صحة سوهاج تخصص غرف بالمستشفيات " للإجهاد الحراري"

قام اليوم الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، بالمرور والمتابعة لسير العمل بمستشفى سوهاج العام يرافقه الدكتور كرستين عوني عضو فريق إدارة المستشفيات حيث تم متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بقسم الإستقبال والطؤاري، وتلاحظ تواجد اعداد كبيرة من المرضي بالقسم، وعلى الفور تم التوجيه بزيادة عدد الأطباء بقسم الإستقبال والطؤاري.

وتفقد مدير عام الطب العلاجي أقسام الرعاية المركزة و القسم داخلي و العيادات المسائية، موجهاً الفريق الطبي بالإلتزام بالزي الخاص بكل فئة و تطبيق معايير مكافحة العدوي، كما شدد علي رفع مستوي وتطبيق سياسات مكافحة العدوي.

ووجه الفريق المسئول عنها من مراجعتها بصورة مستمرة وعلي مدار الساعة و كذلك وجه فريق السلامة والصحة المهنيه بالمرور علي جميع الأقسام والمتابعة المستمرة . وكذلك رفع مستوي النظافة .

كما تم التشديد على مدير وحدة المعمل بالمستشفي و الصيدلي الأول بمراجعة المستلزمات و الادوية يومياً لضمان التوافر لتلك المستلزمات و الأدوية لراحة وخدمة المرضي و تقديم الخدمات الطبية علي أكمل وجه .

ومن جانبه أشار وكيل صحة سوهاج، أن إدارة الطب العلاجي و إداراتها المعنية مكلفة بالمرور اليومي و المتابعة المستمرة لسير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المستشفيات، واتخاذ كافة الإجراءات تجاه المقصرين وضمان وصول الخدمة الطبية بجودة عالية للمواطنين.