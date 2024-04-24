أشرف زكي: الفن والصحافة وجهان لـعملة واحدة

توجه الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، بالشكر لنقابة الصحفيين ونقيبها ومجلسها وشعبة المصوريين الصحفيين، قائلًا:" الفن و والصحافة وجهان لعملة واحدة".

وأضاف أشرف زكى خلال كلمة له عقب الاجتماع المشترك بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية، :" قضيتنا ليست مع الصحفيين ولكن قضيتنا مع التجاوزات التى تحدث خلال الجنازات من قبل البعض لا يعلم عنهم شيء وهؤلاء ليسوا ينتمون لمهنة الصحافة".

وأكد نقيب الصحفيين، أن الصحافة مهنة عريقة وراقية، وأن الظاهرة الجديدة من قبل أصحاب الصحفات الذي يتطلعون لمكاسب ربحية فقط دون النظر لأية معايير.

اجتماع نقابة الصحفيين و"المهن التمثيلية"

وعقدت نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، اجتماعا عاجلا مع نقابة المهن التمثيلية، فى مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسى النقابتين، والمكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية للجنازات والعزاءات.

وكانت نقابة الصحفيين أعلنت عن التواصل مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وذلك لعقد اجتماع عاجل يوم الأربعاء فى مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسى النقابتين، والمكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

يأتي ذلك نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التى تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.

ودعت نقابة الصحفيين لوقف تغطية الجنازات والعزاءات، وذلك لحين وضع ضوابط ممارسة التغطية والمتابعة لأي حدث من هذا النوع، لتحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.

وأكدت النقابة على احترامها لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفين من كل الفئات، مشددة على أن تغطية الجنازات والعزاءات عملا صحفيا يوثق حدث يهم الجمهور ويؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلا.