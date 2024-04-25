حماس: القصف المتواصل للمستشفيات يستهدف تهجير الفلسطينيين عن أرضهم

أكدت حركة حماس، أن التحذير الذي أطلقته وزارة الصحة في غزة، بشأن النقص الحاد في إمدادات الوقود للمستشفيات، والذي ينذر بانقطاع تام للتيار الكهربائي فيها، بما يهدد حياة الآلاف من المرضى والجرحى؛ يتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، العمل فوراً على الضغط على الاحتلال الفاشي لرفع حصاره الإجرامي الذي يفرضه على جميع مناحي الحياة في غزة، والمسارعة إلى إدخال مستلزماتها من وقود وأدوية وأدوات طبية.

وأضافت حماس في بيان لها: لقد عمل العدو المجرم على استهداف المستشفيات والمراكز الطبية منذ اليوم الأول للعدوان، ويعيق الآن كل المحاولات لإعادة تشغيلها وإمدادها باحتياجاتها، بعد أن استهدف معظمها وأخرجها عن الخدمة.

وأشارت حماس، إلى أن الاستهداف المتواصل للمستشفيات يأتي ضمن حرب الإبادة التي يشنها على المدنيين في قطاع غزة بهدف تهجيرهم عن أرضهم، وذلك أمام سمع وبصر العالم، دون أن يحرك ساكناً للوقوف في وجه هذه الهمجية الوحشية، ولقد آن لهذه السياسة الظالمة أن تنتهي فوراً.

الاحتلال يقتل بلجيكي بغزة ورجل موساد: الأهم من رفح الأسرى والسنوار وضيف

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، عن أزمة جديدة يواجهها الكيان الإسرائيلي، وهو مقتل عامل مساعدات إنساني بلجيكي في غزة، ووزير الخارجية البلجيكي قرر استدعاء سفير الكيان لمحادثة توبيخ .

وذكرت صحيفة معاريف، نقلًا عن الرئيس السابق لقسم الأسرى والمحتجزين في الموساد "رامي إيجرا"، أن لدى حماس رصيد استراتيجي يسمى الرهائن، وهي على استعداد للتنازل عنه فقط في حالة قيام "إسرائيل" بوقف القتال والانسحاب من قطاع غزة والمساعدة في إعادة تأهيل القطاع.

وأضاف إيجرا، أنه بين وقت وآخر، أضافت حماس حيلًا أخرى إلى الوصفة، بما في ذلك السيطرة على الأقصى والالتزام بعدم إيذاء قادة حماس.

وقال: رفح ليست ستالينغراد، إذا انتصرنا في رفح، فهذا لا يعني أن الحرب قد انتهت، ليس الأمر أننا إذا ضربنا أربع كتائب هناك، فإن الحرب قد انتهت و لقد حققنا النصر الكامل.

كما زعم إيجرا أن احتلال رفح سيكون له أهمية تكتيكية في أقصى تقدير، واحتلال رفح بالنسبة له يجب أن يكون وسيلة لتحقيق هدف آخر أكثر أهمية، وبالنسبة له فإن الأسرى، والقضاء على الثنائي محمد ضيف ويحيى السنوار، له أهمية عسكرية أكبر بكثير.