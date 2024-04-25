شمال سيناء تنظم ندوة بعنوان" المبادئ الحاكمة للإستراتيجية الوطنية للسكان "

نظمت وحدة السكان بمحافظة شمال سيناء ندوة تثقيفية تحت عنوان " المبادئ الحاكمة للإستراتيجية الوطنية للسكان " بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وذلك ضمن فاعليات احتفالات المحافظة بالعيد القومي لتحرير سيناء ال 42

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اهتمام الدولة بجميع أجهزتها بحل القضية السكانية للحد من تأثيرها المباشر على الخطط التنموية التى تضعها الدولة ضمن تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالقضية السكانية، مضيفا أن الإستراتيجية الوطنية السكان تهدف الى تحقق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيز الصحة الانجابية، تمكين المرأة، الاستثمار في الشباب، تحسين فرص التعليم، رفع الوعي بالقضايا السكانية في إطار شامل يضمن كفاءة وفاعلية، شفافية تنفيذ السياسات السكانية



وأشار اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، إلى أن المبادئ الحاكمة الإستراتيجية الوطنية للسكان تهدف الى المساواة بين الجنسين، تمكين المرأة وهي من اهم العوامل التى تؤدي إلي تحسين خصائص السكان كالتعليم، الصحة، إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب، كما تؤدى الي الحد من الزواج المبكر والإنجاب المبكر للفتيات وتحسين حياة الأسرة، العدالة الاجتماعية، العمل علي خفض الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، التعليمية بين طبقات المجتمع مما يزيد من فرص تحسين الأوضاع الاقتصادية والصحية

وقالت فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج، تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية ان وزارة التنمية المحلية تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان، التى تتمثل في ان لكل فرد الحق في اتخاذ خياراته الخاصة بشأن صحته الإنجابية، ضمان حقوق الجميع فى الحصول على خدمات الصحة، الحقوق الإنجابية بما في ذلك تنظيم الأسرة ضمن تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وقالت أماني أحمد حسن مدير وحدة السكان بمحافظة شمال سيناء، حل القضية السكانية يتطلب المرونة، التكيف، التى تتمثل في القابلية للتعديل، التكيف مع التحديات المتغيرة الاستجابة بشكل سريع للتطورات الديموجرافية، الاجتماعية، الاقتصادية

وبدوره أكد خالد عبد الحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان بمحافظة شمال سيناء، تولى اهتمام كبير بحل القضية السكانية للحد من تأثيرها المباشر على الخطط التنموية التى تضعها الدولة بتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتحت إشراف اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة

وأضاف عبد الحليم، أن الندوة عقدت بديوان عام مجلس مدينة بئر العبد بحضور محمد على سكرتير عام المجلس، تحت إشراف اللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد فى حضور تمام محمود، مصطفى عبد اللطيف، أعضاء وحدة السكان الفرعية بمدينة بئر العبد ومنسقي السكان بمركز ومدينة بئر العبد، بالإضافة الى عددا من أعضاء الجهات الشريكة.

وحاضر فيها فضيلة الشيخ هشام نظمى من علماء الأوقاف بمحافظة شمال سيناء فى حضور جمهور كبير من الشباب من المقبلين على الزواج والمتزوجين من الجنسين.