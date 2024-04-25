الكشف على 941 مواطن بقافلة طبية في قرية النبيرة بإيتاي البارود

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتورة بسمه عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، تحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية مجانية بقرية النبيره بإيتاى البارود يومي الأربعاء والخميس 24 و25 / 4/ 2024 م ، وتم الكشف خلالها على 953 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 9 عيادات طبية،

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة 219 - عيادة الأطفال 165- الجراحة 117- النساء 73- تنظيم الأسرة37 - العظام 179 - الأنف والأذن 105 - الأسنان 49)، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وعلي جانب آخر إنطلق العمل بوحدة جراحات الرأس والرقبة وجراحات أورام وتجميل الثدي بمستشفى إدكو المركزي، تم بدء العمل بالوحدة التخصصية الجديدة لجراحات أورام الثدي وجراحات أورام وغدد الرأس والرقبة التى تم إستحداثها بمستشفى إدكو المركزى، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد خضر مدير المستشفى، ومن خلال الدكتور أحمد سمير الطحان أخصائي جراحات التجميل وجراحة الرأس والرقبة

وتم بدء العمليات الجراحية مباشرة، بإستئصال غدة درقية سرطانية بواسطة الدكتور أحمد الطحان رئيس الوحدة .

وتقدم الوحدة خدمات متعددة لأهالى ادكو والمراكز المجاورة مثل جراحات أورام الثدي الحميدة والسرطانية الكلية و التحفظية ،وجراحات ترميم وتجميل الثدي ما بعد التدخلات الجراحية، بالإضافة إلي جراحات الغدة الدرقية والجار درقية والغدة النكافية والغدد اللعابية والكيس الدرقي والخيشومي والتكتلات اللمفاوية، وجراحات تشريح الغدد اللمفاوية والأورام بالرقبة.

وسيتم إفتتاح عيادة جراحة التجميل والإصلاح والجراحات الميكروسكوبية، لتوسيع مجال الجراحات التخصصية في الفترة القادمة، وتعميم التجربة؛ لتقديم خدمة طبية مميزة لأهالي المنطقة في مجال جراحات أورام وغدد الرأس والرقبة وجراحات أورام وإصلاح الثدي .