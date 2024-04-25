تحصين 434 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إنه في إطار الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في ١٩ مارس ٢٠٢٤م قامت المديرية عن طريق ١٨٠ لجنة بتحصين ٤٣٤ ألف و١٢٦ رأس ماشية، ما بين تحصين ٢١٩ ألف و ٦٨٨ رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و ٢١٤ ألف و ٤٣٨ رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل ٧٨٢٤ رأس ماشية.

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد ٢٨١٩ ندوة و جولة إرشادية، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيرا على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض، والأهمية القصوى للتحصين، وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفي سياق متصل، وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم الخميس من الأقماح بلغ ١٣٤١٨٧ طن و ٤٧٠ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إلى ضرورة التزام الجهات المسوقه بالتأمين على كميات الأقماح المحلية والتي يتم تسويقها ضد جميع الأخطار (السرقة، خيانة الأمانة، التلف، أي مخاطر أخرى يتعرض لها القمح)، وذلك من خلال شركات التأمين بمعرفتها وعلى نفقتها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ١٢٩٩٣٣ فدان حتى الآن، علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدان، لافتاً إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد