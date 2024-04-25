ندوات ارشادية للنهوض بزراعة محصول القطن صنف جيزة 97 بحقول الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الاساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلى انتاجية للفدان، لافتاً إلى أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم، لتحسين وزياده إنتاجية المحاصيل الزراعية

وشدد المحافظ، على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية، مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين، للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.

وأشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن بتنفيذ ندوة ارشادية عن زراعة محصول القطن صنف ( جيزة 97 ) لمزارعي قرية النخاس بمركز الزقازيق، وذلك في حضور الدكتور مصطفي حسني عرابي بمعهد بحوث القطن، والمهندس والمهندسة مني فوزي بالإدارة المركزية للإرشاد، ومهندسي الإرشاد بالإدارة الزراعية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة تم التوصية بضرورة معالجة الأرض القلوية، وأهمية الفحص والاكتشاف المبكر عند الإصابة بآفات البادرات وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة، وكذلك تعريف الحضور بسعر الضمان للقطن في الوجه البحري بقيمة 12 الف جنيه للقنطار، وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

وفي سياق متصل، أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم الخميس من الأقماح بلغ ١٣٤١٨٧ طن و ٤٧٠ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إلى ضرورة التزام الجهات المسوقه بالتأمين على كميات الأقماح المحلية والتي يتم تسويقها ضد جميع الأخطار (السرقة، خيانة الأمانة، التلف، أي مخاطر أخرى يتعرض لها القمح)، وذلك من خلال شركات التأمين بمعرفتها وعلى نفقتها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وذكر المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ١٢٩٩٣٣ فدان حتى الآن، علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدان، لافتاً إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.