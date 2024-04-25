نائب السفير المصري بدولة غانا يستقبل بعثة الزمالك

استقبلت ماري سليمان، نائب السفير المصري بدولة غانا، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمطار مدينة كوماسي، منذ قليل، قبل ملاقاة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية عصر يوم الأحد المقبل.

ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي، وأحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة، وعبدالله جورج، مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك للقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.