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الخميس 25/أبريل/2024 - 06:29 م 4/25/2024 6:29:00 PM

اليوم تحل ذكرى عودة سيناء الحبيبة إلى ارض الوطن.

هذه الأرض الغالية التى اختلطت دماء ملايين المصريين بترابها منذ آلاف السنين للدفاع عنها وحمايتها لتبقى دائماً فى حضن الوطن..

لقد ضحى المصريون بدمائهم من أجل هذه الأرض... أرض السلام ورسالات الانبياء.. ارض الفيروز والنضال والبطولات.

لقد تحررت هذه الأرض بأعظم انتصارات الجيش المصرى فى العصر الحديث، معركة ٦ أكتوبر المجيدة، التى مازلت تدرس فى دول العالم لمعرفة فك طلاسم هذا الاعجاز البشرى.

فى التخطيط والسرية والتنفيذ للوصول إلى هذا النصر المعجزة.

إن معركة تحرير الأرض ليست كما يتوهم العدو بأن الجيش المصرى لم ينتصر، بل الحقيقة أنها حرب دخلت التاريخ من أوسع ابوابه وما زالت حتى الآن شاهدة على عظمة المصريين فى كتابتهم صفحات مشرفة فى تاريخ العسكرية العالمية.

سيناء رجعت لينا بكامل ترابها إلى حضن الوطن الكبير مصر رغم انف الحاقدين.. المبتورين.. المغيبين الذين لا يقرأون فى التاريخ ما هى مصر وماذا تكون على مر العصور.

لديهم عقم فى الرشد والتفكير ويكون نتيجة ذلك انعدام الرؤية والإدراك..

عادت سيناء لحضن الأمن والامل يزرع فى ربوع ترابها من جديد بالتعمير والبناء والزراعة والاستثمار والمشروعات القومية الكبرى.

نزرع الأمل فى سيناء بنشر العمران فيها بملايين المصريين يجنون ثمار هذه المشروعات الضخمة الجارى تنفيذها فى كل ربوع سيناء منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم والمشروعات فى سيناء لم يتوقف العمل فيها وهذا هو الانتصار الآخر فى سيناء.

بناء الحياة فيها بكامل أركانها على أرض الفيروز بعزيمة وإرادة أبطال اكتوبر يكون التعمير والبناء.

وبهذا التعمير تختفى خفافيش الظلام وفرق الجهل ومروجو الفتن والضلال الذين يجعلونه وجباتهم المفضلة صباحا ومساء، لكنها هى السموم التى يعيشون عليها ويقتاتون منها لأنهم ضلوا العقل والفهم والطريق.

سيناء باقية إلى الأبد فى حضن الوطن الكبير مصر مهما تغيرت العصور والأزمان لأن مصر محروسة بحماية من الله تعالى من كيد الأعداء وضلال المضلين.

سيناء ارض الانبياء والسلام دمتِ فى رعاية الله وأمنه.

عضو اتحاد الكتاب

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