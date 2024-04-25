الاحتلال يقتل "بلجيكي" بغزة ورجل موساد: الأهم من رفح الأسرى والسنوار وضيف

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن أزمة جديدة يواجهها الكيان الإسرائيلي، وهو مقتل عامل مساعدات إنساني بلجيكي في غزة، ووزير الخارجية البلجيكي قرر استدعاء سفير الكيان لمحادثة توبيخ .

وذكرت صحيفة معاريف، نقلًا عن الرئيس السابق لقسم الأسرى والمحتجزين في الموساد "رامي إيجرا"، أن لدى حماس رصيد استراتيجي يسمى الرهائن، وهي على استعداد للتنازل عنه فقط في حالة قيام "إسرائيل" بوقف القتال والانسحاب من قطاع غزة والمساعدة في إعادة تأهيل القطاع.

وأضاف إيجرا، أنه بين وقت وآخر، أضافت حماس حيلًا أخرى إلى الوصفة، بما في ذلك السيطرة على الأقصى والالتزام بعدم إيذاء قادة حماس.

وقال: رفح ليست ستالينغراد، إذا انتصرنا في رفح، فهذا لا يعني أن الحرب قد انتهت، ليس الأمر أننا إذا ضربنا أربع كتائب هناك، فإن الحرب قد انتهت و لقد حققنا النصر الكامل.

كما زعم إيجرا أن احتلال رفح سيكون له أهمية تكتيكية في أقصى تقدير، واحتلال رفح بالنسبة له يجب أن يكون وسيلة لتحقيق هدف آخر أكثر أهمية، وبالنسبة له فإن الأسرى، والقضاء على الثنائي محمد ضيف ويحيى السنوار، له أهمية عسكرية أكبر بكثير.

حزب الله يهاجم موقع عين مرغليوت للمدفعية الإسرائيلية بالمسيرات:

شنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على مقر عين مرغليوت للمدفعية الإسرائيلية وأصابت ‏هدفها.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏استهداف القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها علما الشعب ‏شنت ‌‌‏المقاومة الإسلامية ‏يوم الخميس 25-4-2024 هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية مقر عين مرغليوت للمدفعية الإسرائيلية وأصابت ‏هدفها.

5 مجازر:

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 43 شهيدا و64 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34305 شهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 77293 مُصابًا، علما بأنه لا يزال هناك آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.