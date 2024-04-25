إزالة 37 حالة تعدٍّ على الأراضي بالقصاصين في الإسماعيلية

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها، وذلك في خامس أيام المرحلة الثالثة من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 20 أبريل 2024 حتى 9 مايو 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

وشهد اليوم الخميس، تنفيذ 37 حالة إزالة لتعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22، بمساحة تقدر بنحو 2580 م2، و6 قراريط، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القصاصين، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين وقوات إنفاذ القانون.

وجاءت الإزالة عبارة عن 25 حالة تعدًّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة على مساحة 2395 م2، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

وتمكنت الحملة من إزالة 7 حالات تعدٍّ بالبناء على أراضي بولاية الزراعة، على مساحة 6 قراريط عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، كما تم إزالة 5 حالات لتعدٍّ بالبناء على أراضي بولاية الأوقاف على مساحة 185 م2، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.