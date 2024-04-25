رئيس وزراء هاييتى يعلن استقالته من منصبه

أعلن رئيس وزراء هاييتى استقالته من منصبه، وتولى وزير المالية رئاسة الوزراء بشكل مؤقت، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقد دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وجريئة لمعالجة الوضع الذي وصفته بالكارثي في هاييتي.

وذكر تقرير أصدرته اليوم في جنيف ، إن الفساد والإفلات من العقاب وسوء الإدارة بالإضافة إلى زيادة مستويات عنف العصابات أدى إلى تآكل سيادة القانون وجعل مؤسسات الدولة على وشك الانهيار، محذرة من أن تأثير انعدام الأمن العام على السكان في هاييتي وخيمة ومتدهورة إضافة إلى أن السكان محرومون بشدة من التمتع بحقوقهم الإنسانية.

انعدام الأمن:

من جهته، أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك ضرورة معالجة انعدام الأمن لحماية السكان ومنع المزيد من المعاناة الإنسانية، مشددًا على أهمية حماية المؤسسات الأساسية لسيادة القانون، مشيرًا إلى أنها تعرضت للهجوم في جوهرها.